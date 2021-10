Zu Besuch in Toggenburger Kirchen, wo heilige Gebeine liegen.

Lichtensteig/Wattwil Ein Zeichen der Zeit: Zu Besuch in zwei Toggenburger Kirchen, wo heilige Gebeine aus den römischen Katakomben liegen In jeder katholischen Kirche gibt es Reliquien. Was haben sie eigentlich für eine Bedeutung? Sind sie noch aktuell? Der Lichtensteiger Fridolin Eisenring kennt sich mit Katakombenheiligen aus und weiss, wo sie zu finden sind. Salome Lohner Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Unter den Altaren der Klosterkirche Wattwil liegen die Reliquien von drei Heiligen. Bild: Sabine Camedda

Die Gallus-Kirche in Lichtensteig feierte vor kurzem den 50. Geburtstag. Doch das Gotteshaus beherbergt Reliquien, die weitaus älter sind. Die Knochen des heiligen Marinus gehören schon seit dem 17. Jahrhundert zum Inventar der katholischen Kirche Lichtensteig. Auch im ehemaligen Kloster Wattwil, das heute eine Wohngemeinschaft für Menschen in schwierigen Situationen ist, liegen seit mehreren Jahrhunderten die Gebeine von drei Heiligen.

Fridolin Eisenring wohnt in Lichtensteig, ist pensionierter Kanzler des Bistums St.Gallen und interessiert sich für Katakombenheilige. Zusammen mit ihm hat diese Zeitung die Reliquien in den beiden Gebäuden besucht.

Aus den Katakomben in die Kirche

Doch was hat es mit diesen Katakombenheiligen auf sich? Bis ins 7. Jahrhundert galten die Gräber der Märtyrer in Rom als unantastbar und wurden erst vereinzelt in Kirchen übertragen. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert sind dann die Gebeine von unbekannten Personen aus der Zeit des frühen Christentums in grosser Zahl aus den Katakomben entfernt worden. Fridolin Eisenring sagt:

Fridolin Eisenring, ehemaliger Kanzler des Bistums St.Gallen. Bild: PD

«Es war eine grosse Sache. Sogar die Schweizergarde war bei den Ausgrabungen der Katakombenheiligen beteiligt.»

Man habe ihnen passende Namen gegeben, weil die Gräber namenlos waren. Eigentlich spiele es also keine Rolle, wie die Toten wirklich hiessen, sagt Eisenring. Wichtig sei, dass sie zu den Märtyrern gehören und deshalb heilig seien.

Diese Reliquien waren sehr beliebt. Viele Klöster und Kirchen reichten eine Anfrage dafür ein. Nach der Überprüfung auf Echtheit fand der Transport oft über die Alpen statt. Die Reliquien wurden mit Gold, Edelsteinen und Stickereien geschmückt. Allenfalls mussten die Gebeine mit Holz zu einem vollständigen Skelett ergänzt werden, bevor sie während einer feierlichen Prozession in das Kloster oder die Kirche transportiert wurden.

Reliquien als Verbindung zu Gott

Die Ankunft von heiligen Reliquien aus Rom erregte in Lichtensteig und Wattwil grosses Aufsehen. Man hatte grossen Respekt und Ehrfurcht davor. Die Gläubigen waren froh, dass sie nun etwas hatten, womit sie sich den Glauben und Gott besser vorstellen konnten, sagt Eisenring. Sie beteten zu den verstorbenen Heiligen, baten um Fürsprache und hofften so auf eine bessere Verbindung zu Gott. Eisenring sagt:

«Viele Bürger waren arm. Die Reliquien in Verbindung mit dem Glauben haben Erfüllung, Trost und einen Sinn für das Leben gespendet.»

Die Reliquien und Urkunde des heiligen Marinus. Bild: Salome Lohner

Die Gebeine des heiligen Marinus, die in der katholischen Gallus-Kirche in Lichtensteig liegen, wurden 1653 durch den Abt Gallus nach Lichtensteig übertragen. Zwei Jahre später wurden sie im Frauenkloster Maria der Engel in Wattwil in Samt und Goldfaden gefasst. Das Toggenburger Kloster pflegte diese Tradition der Reliquien-Verzierung bis ins 20. Jahrhundert. Am 14. Oktober 1657 fand dann die pompöse Überführung zurück in die Kirche Lichtensteig statt. Auch hier war der Abt von St.Gallen dabei.

Hundert Jahre später verehrte die Bevölkerung von Lichtensteig den heiligen Marinus noch immer. Trompeten und Pauken begleiteten eine Prozession zu Ehren der Gebeine. Fridolin Eisenring spricht von einem Reliquienkult, der damals gepflegt wurde.

Im ehemaligen Wattwiler Kloster liegen aussergewöhnlich viele Gebeine

Heute liegen die Gebeine des heiligen Marinus im Tabernakelaltar der Kirche in Lichtensteig. Eisenring muss zuerst eine Holzplatte entfernen, bevor sie betrachtet werden können. Der Anblick ist ehrfurchteinflössend. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass diese Knochenstücke mal zu einem lebendigen Menschen gehört haben. Üblicherweise werden nur kleine Reliquien in Kirchen aufbewahrt. Etwa ein winziges Stück Knochen oder ein Stück vom Gewand des Heiligen.

Die heilige Sankt Viktoria V. & M. Bild: Salome Lohner

Dass im Kloster St.Maria der Engel in Wattwil gleich drei Knochengerüste von Heiligen ruhen, ist daher aussergewöhnlich. Im hinteren Altar der Klosterkirche liegt der heilige Bonifatius. Vorne links die heilige Viktoria und vorne rechts der heilige Sankt Leander. Auch sie sind normalerweise hinter einer mit Stoff überzogenen Holzplatte versteckt. Fridolin Eisenring darf sie für den Termin mit unserer Zeitung entfernen.

Der heilige Sankt Leander M. Bild: Salome Lohner

Die drei Heiligen sind alle innerhalb eines Jahrhunderts im Kloster eingetroffen. Wie auch beim heiligen Marinus haben die Kapuzinerinnen die Knochen gesäubert, allenfalls ergänzt und reich mit Gold verziert. Alle drei ruhen jetzt in barocker Aufmachung in den Mensen der drei Altäre.

Heute ein Zeichen der Vergänglichkeit

In der heutigen Zeit sind die Katakombenheiligen und allgemein die Reliquien nicht mehr so wichtig wie früher, sagt Eisenring. Dennoch hat es bis heute in jeder katholischen Kirche mindestens eine Reliquie. Oft werden sie aber wie in der Klosterkirche Wattwil verdeckt oder wie in der Gallus-Kirche von Lichtensteig in einem kleinen Kasten verstaut. Viele Menschen wissen deshalb nicht, dass ihre Kirche eine Reliquie hat, oder wo sich diese befindet. Die Reliquien werden aber nicht ganz verschwinden, sagt Eisenring:

«Aus Pietätsgründen und Respekt werden die Reliquien immer einen Platz in den katholischen Kirchen haben. Sie sind ein Zeichen der Zeit.»

Die Bedeutung hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte stark verändert. Während die Gebeine im Mittelalter prunkvoll geschmückt und verehrt wurden, gilt es heute eher als unwürdig, einen leblosen Menschen zur Schau zu stellen, sagt Eisenring. Trotzdem erinnern die Reliquien auch heute noch an den Tod und die damit verbundene Vergänglichkeit.