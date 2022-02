Schmutzigen Donnerstag mit Grossaufmarsch

So haben die Menschen zum Auftakt der fünften Jahreszeit in den Toggenburger Fasnachtshochburgen gefeiert

Grossaufmarsch auf dem Goldenen Boden in Lichtensteig und auf dem Hirschenplatz in Mosnang: Am Schmutzigen Donnerstag versammelten sich die Fasnächtler in Scharen nach der Corona-Zwangspause.