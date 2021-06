Chössi Theater: Unruhe vor den Vorstandswahlen

Nina Kobelt ist in Wattwil aufgewachsen. Sie arbeitet als Kulinarik- und Kulturjournalistin und wohnt in Bern, ist aber eng mit dem Toggenburg verbunden. Seraina Kobelt ist Schauspielerin und angehende Schauspiel-Coach. Sie hat vier Jahre lang in der Wohnung oberhalb des Chössi Theaters gewohnt und führte 2019 bei der Eigenproduktion Regie. Daniel Treyer ist Musiker und sagt von sich, dass er gerne denkt und Ideen entwickelt. Er hat viele Konzerte und weitere kulturelle Anlässe organisiert. Stephan K. Haller arbeitet als Pädagoge und hat mehrere Kulturmandate inne. Er ist seit Jahrzehnten mit dem Chössi Theater verbunden, aktuell steht er dem Verein Gofechössi als Präsident vor.