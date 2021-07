LICHTENSTEIG Ein Zehntel der Fläche wird für Künstler reserviert: In der ehemaligen Fein-Elast-Fabrik sind unkonventionelle Wohnformen geplant Die Genossenschaft Stadtufer möchte die ehemalige Fein-Elast-Fabrik an der Thur kaufen. Das Ziel ist eine Mischnutzung mit Gewerbe und unterschiedlichen Wohnformen. Martin Knoepfel Aktualisiert 19.07.2021, 15.00 Uhr

Die ehemalige Zwirnerei steht unmittelbar an der Thur auf dem rechten Ufer. Bild: PD

Im Hof steht ein grosser Überseecontainer. Ein Mieter exportiere gebrauchte Pneus nach Afrika, erklärt Fiammina Catti, als sie den Berichterstatter auf eine Besichtigung der ehemaligen Fabrik der Fein-Elast-Grabher AG in Lichtensteig mitnimmt. Sie ist aus dem Bernbiet im letzten Oktober nach Ganterschwil gezogen. Sie ist Gründungsmitglied der Genossenschaft Stadtufer und betreut die Mieter der Zwischennutzung.

2017 wurde der Betrieb eingestellt

«Der grosse Raum im Parterre diente am Tag der offenen Tür als Repair-Café von Energietal Toggenburg», fährt sie fort. Erwünscht wäre hier in Zukunft zum Beispiel eine Gastronutzung mit einem grosszügigen Platzangebot.



Fiammina Catti. Bild: Martin Knoepfel

Vor den Sommerferien 2017 stellte die Fein-Elast-Grabher AG den Betrieb der Zwirnerei in Lichtensteig ein. Am 7. März dieses Jahres wurde die Genossenschaft Stadtufer, die den Fabrikkomplex wiederbeleben will, gegründet.

Skateboards als bevorzugtes Verkehrsmittel

Der Komplex steht teilweise unter Schutz. Der älteste Teil, der Kopfbau gegen die Stadtbrücke hin, stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die späteren Bauetappen zeichnen sich in den Maschinenhallen teils durch sehr hohe Räume – bis 4,4 Meter – aus.

Grosse und hohe Räume zeichnen die Fabrikgebäude, der älteste Teil ausgenommen, aus. Hier der zweite Stock. Bild: Martin Knoepfel

«Man kann problemlos eine Galerie einziehen», schwärmt Dimitrji Stockhammer aus Lichtensteig. Er gehört gleich wie Fiammina Catti zum Kernteam der Genossenschaft. Die Maschinenhallen sind aber nicht nur sehr hoch, sondern auch sehr gross. Skateboards sind deshalb das bevorzugte Verkehrsmittel der Nutzer.



Gross genug für eine Rollschuh-Disco

Im Kopfbau hat sich in einem Raum ein Musikproduzent eingemietet. Sein Arbeitsplatz erinnert ans Cockpit eines Flugzeuges. Die Maschinenhalle im ersten Stock ist das Reich eines Bildhauers. Da die Skulpturen genug Platz haben, kommen sie sehr gut zur Geltung. Auch ein – wie die aufliegenden Partituren verraten – vor allem klassisch orientierter Dirigent hat sich eingemietet.

Fiammina Catti und Dimitrji Stockhammer greifen zwar nicht nach den Sternen, aber nach dem Stuhl, der von der Decke hängt. Bild: Martin Knoepfel

Im zweiten Obergeschoss findet man das Herz der Liegenschaft, das Betriebsbüro, das dienstags von 16 Uhr bis 18 Uhr offen ist. In der grossen Halle sind Stellwände mit Informationen über die Ziele der Genossenschaft aufgestellt. Am Tag der offenen Tür diente der Raum als Rollschuh-Disco.



Etappenweiser Ausbau und Bezug bis 2026 geplant

Das Ziel der Genossenschaft ist eine sehr breite Mischnutzung. Das Zielpublikum sind initiative Persönlichkeiten aus der Region und aus dem Raum St.Gallen-Winterthur-Zürich. Dabei sollen Projekte zur Verbindung von traditionellem Kunsthandwerk und innovativen Wohn- und Arbeitskonzepte realisiert werden.

Beim Ausbau wolle man die Mieter durch Eigenleistungen einbeziehen. Zudem wolle man Wohnungen mit unterschiedlichem Ausbaustandard schaffen, auch aus Kostengründen, sagen Fiammina Catti und Dimitrji Stockhammer.

Für die Gewerbeflächen sehen die Initianten regionale Firmen als Mieter. Das Ziel ist, den Komplex etappenweise bis 2026 zu sanieren und mit Leben zu erfüllen.

Gebäude soll zur Thur hin geöffnet werden

Ein Zehntel der Gewerbeflächen wird für Künstler reserviert. Ein Schwergewicht will die Genossenschaft auf das Thema Klang legen. Geplant ist auch, den Gebäudekomplex zur Thur hin zu öffnen. Einen offiziellen Badeplatz wird es aber nicht geben, betont Dimitrji Stockhammer.

Dimitrji Stockhammer. Bild: Martin Knoepfel

Ein spezialisiertes Büro habe die Bausubstanz untersucht. Die Mauern seien stabil und wiesen keine Altlasten auf. Das Dach sei grösstenteils in Ordnung, sagt Dimitrji Stockhammer. Die heutigen Fenster beizubehalten und mit kreativen Lösungen zu ergänzen, sei zum Beispiel viel ökologischer, als alles durch neue Dreifachfenster zu ersetzen.



Verhandlungen über Finanzierung des Kaufs

Die Genossenschaft will den Komplex im November kaufen. Momentan gibt es Zwischennutzungen, total sind es 22 Mietparteien. Zehn bis 20 weitere Mieter werden noch gesucht. Zum Komplex gehören auch das Mehrfamilienhaus auf dem rechten Ufer der Thur flussaufwärts von der Stadtbrücke.



Für die Finanzierung des Kaufs seien die Genossenschafter in Verhandlungen mit Stiftungen, um nachrangige Darlehen zu erhalten, die von den Banken als Eigenkapital akzeptiert würden. Das Ziel sind mindestens 100 Genossenschafter bis Ende November. Ein Anteilschein kostet 1000 Franken. Momentan sind es rund 20 Genossenschafter. Genossenschafter kann man auch werden, ohne Mieter zu sein.



Gebäude soll Teil der «Kulturmeile» werden

Der Komplex hat neben Keller und Parterre drei – im Altbau vier – Stockwerke. Im Parterre sollen Gewerbebetriebe Platz finden, die viel Fläche brauchen oder Lärm verursachen. Gewerbebetriebe, die wenig Lärm verursachen, sollen zwischen den «lauten» Gewerbemietern und den Wohnungen platziert werden. In den obersten Etagen sind Wohnungen geplant.



Das Gebäude soll schliesslich Teil der «Kulturmeile» vom Chössi-Theater bis ins Städtli werden. Fiammina Catti zeigt dem Berichterstatter einen Raum im Keller, der heute DJs als Übungslokal dient. Wenn die Anzahl Mieter weiter so schnell steige, werden bis November die angestrebte Mischnutzung und ihre Synergien erlebbar sein, sagt sie.