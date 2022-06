Die ordentlichen Geschäfte waren rasch erledigt und wurden jeweils mit grosser Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen gutgeheissen. So sind Andreas Rhiner (Finanzen) und André Steger (Programm) neu in den Vorstand gewählt worden. Sie treten die Nachfolge der Programmverantwortlichen Ilse Pauli und des Finanzchefs Peter Ledergerber an. Letzterer konnte eine Jahresrechnung 2021 präsentieren, welche mit einer schwarzen Null abschloss, nachdem ein Verlust von 8700 Franken budgetiert worden war. Angenommen wurde auch ein Antrag, der forderte, dass das Protokoll in Zukunft mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung an die Mitglieder verschickt wird. Bis anhin lag es stets erst an der Versammlung auf. (art)