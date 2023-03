Toggenburger Umweltverein Nathur feiert 25-jähriges Jubiläum

Lichtensteig Nach mehreren Jahren ohne Präsidium: Umweltverein Nathur feiert 25-jähriges Jubiläum und präsentiert neue Präsidentin Dieses Jahr feiert der Verein Nathur Wattwil-Lichtensteig-Krinau sein 25-jähriges Bestehen. Rechtzeitig zum Jubiläum konnte die neue Präsidentin vorgestellt werden. Franz Steiner 26.03.2023, 17.00 Uhr

Sie engagieren sich für den Verein Nathur (von links): Stephan K. Haller, Ruedi Bösch, Matthias Gerber, Regula Khair, Corina Schiess, Esther Rogger, Manuela Hofer und Markus Stieger. Bild: Franz Steiner

Kürzlich stand die Hauptversammlung des Umweltvereins Nathur in der Kalberhalle in Lichtensteig an, und gleichzeitig das 25. Jubiläum. Der Verein, der seit 1998 besteht und rund 100 Mitglieder zählt, setzt sich die Bewahrung und Förderung der ökologischen Vielfalt zum Ziel.