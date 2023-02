Weniger Wolfrisse im Toggenburg

Lichtensteig Motion im Kantonsrat gebodigt: Zusammenhalt der Toggenburger Jäger bleibt aber wichtig Jagd findet nicht nur in der Natur statt, sondern hat auch viel mit Politik zu tun. Dies zeigte sich an der Hauptversammlung des Jägervereins Toggenburg, als die im Kantonsrat erfolgreich abgeschmetterte Motion zur Rotwild-Bejagung thematisiert wurde. Franz Steiner 19.02.2023, 11.02 Uhr

Präsident Stephan Schilder (rechts) sprach unter anderem auch die Schwierigkeiten in der Munitionsbeschaffung an. Bild: Franz Steiner

Viele Themenbereiche beschäftigten den Jägerverein Toggenburg im abgelaufenen Jahr. Präsident Stephan Schädler, Jonschwil, stellte schon zu Beginn seines Jahresberichts Stichworte wie Munitionsmangel, erhöhter Jagddruck oder Ausbreitung der Grosswildraubtiere wie aktuell der Wolf in den Fokus.

Was ihn aber am meisten beschäftigte und ihm zu denken gab, war die Motion des Kantonsparlaments zur Bejagung des Rotwilds. «Ganz unscheinbar und durch die Hintertür wurde in der vorberatenden Kommission des Kantonsrats entschieden, dass für die Rotwildbejagung einer Kommissionsmotion zugestimmt wird – ohne dass dies irgendwo traktandiert gewesen wäre», echauffierte sich der Präsident.

Verschoben und abgeschmettert

«Eine Gesetzesänderung hätte massive Einschnitte in die St.Galler Jagd gebracht und unser erfolgreiches System in den Grundmauern erschüttert», fuhr Schädler fort. So wurde innert kürzester Zeit von Revierjagd St.Gallen (RJSG) Stimmung gegen diese Motion gemacht und erreicht, dass die Debatte auf den Herbst verschoben wurde. Schliesslich konnte mit Revierjagd St.Gallen, den drei Obmännerinnen beziehungsweise Obmännern der Rotwild-Hegegemeinschaften und mit Unterstützung aller der Jagd positiv gesinnten Ratsmitglieder die Motion abgeschmettert werden.

97 der 276 Mitglieder des Jägervereins Toggenburg trafen sich zur Versammlung in der Taverne zur Krone in Lichtensteig. Bild: Franz Steiner

Es lohne sich also, alle Energie einzusetzen und für seine Leidenschaft zu kämpfen, sagte Schädler. «Es ist wichtig, dass auch kommende Generationen Freude an der Jagd und Natur haben.» Im Toggenburg nehme der Jagddruck auf Rotwild zu. Dies führe immer wieder zu Kontroversen zwischen Amt und Jägerschaft, was die Zusammenarbeit nicht vereinfache.

Weniger Nutztierrisse

Auch das Thema Wolf streifte Schädler. Die Wogen gingen hoch und die Jäger seien als schiesswütige Cowboys hingestellt worden, als sie eine Bestandesregulierung wollten. «Es war nie das Ziel, den Wolf auszurotten, ganz im Gegenteil.» Es sei um eine massvolle Regulierung gegangen. So wie beim Steinbock, bei dem heute ein gesicherter Bestand vorhanden sei.

Stephan Schädler (Mitte) mit den neuen Vorstandsmitgliedern Arnold Brunner, Neu St.Johann (links), als Revisor und Ruedi Güttinger, Brunnadern, als Hundeobmann. Bild: Franz Steiner

Laut Statistik sind die Zahlen der Nutztierrisse im Toggenburg stark zurückgegangen. Dies zeigt, dass Massnahmen wie Herdenschutz mit Zäunen und Hunden wirken. Auch der Munitionsmangel ist wegen der weltweiten Beschaffungskrise ein Thema. Steigende Preise und Rationierungsmassnahmen sind die Folge.

Im Schlusswort sagte Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller vor den 97 Mitgliedern, wie wichtig es sei, fürs Thema Jagd zu sensibilisieren.