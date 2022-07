Lichtensteig: Das ist das Programm von Kultur verussen

Lichtensteig Pop, Patisserie und Literatur: Das ist das Programm von «Kultur verussen» Livemusik, eine Lesung eines preisgekrönten Romans und schräge Installationskunst erwarten das Publikum vom 14. bis 16. Juli im historischen Kern von Lichtensteig. 06.07.2022, 16.00 Uhr

Eindruck von der letztjährigen Ausgabe von «Kultur verussen». Bild: Hannes Sturzenegger

Den Auftakt am Donnerstag, 14. Juli, macht die Sängerin und Geigenspielerin Kate Birch. Zusammen mit Clemens Kuratle an Schlagzeug und Synths erschafft sie vielschichtigen Indie-Pop voller entrückter Schönheit. Die beiden Musizierenden klingen dabei weit grösser als ein Duo.

Danach präsentiert der Multiinstrumentalist Johnny Simon, sonst auch als Bassist von Marc Sway und Lunik zu sehen, tiefgründige, schwebende Songs über die Ewige Stadt Rom, über die Einsamkeit und das Verlorensein und natürlich über die Liebe. Beats, die aus Geräuschen aus den Strassen Roms entstanden sind, fliessen raffiniert in die Songs ein. Unterstützt wird er vom Drummer Chrigel Bosshard und Gitarrist Martin Deplazes.

Die Zürcher Singer-Songwriterin Lynn Aineo bei ihrem Auftritt letztes Jahr vor dem Rathaus für Kultur. Bild: Hannes Sturzenegger

Ilia Vasella liest aus ihrem preisgekrönten Débutroman

Am Freitag verbinden sich unter freiem Himmel Worte und Musik: Ilia Vasella liest aus ihrem Débutroman «Windstill» (Dörlemann Verlag 2021), für den sie die literarische Auszeichnung der Stadt Zürich erhalten hat.

Er handelt von einem drückend heissen Sommermorgen, an dem sich im französischen Süden Feriengäste versammeln und das Unfassbare geschieht: Marie stürzt und ist auf der Stelle tot. Die vom Zufall zusammengeworfene Gruppe bahnt sich einen Weg durch die ersten Stunden nach dem tragischen Ereignis. Die Musikerin und Künstlerin Stella Glitter malt dazu Stimmungen mit der Gitarre.

Am Samstag wird markant in die Saiten gehauen: Die Band Eva Pandora schreibt ausufernde melodische Songs, die von einer Gänsehaut beschwörenden Stimme, kantig-warmen Gitarrenriffs und abgedrehten Synth-Melodien getragen werden.

None Of Them bestreiten den letzten Slot des Festivals mit der tanzbaren Vision einer musikalischen Postmoderne, in der elektronische Beats, Freestyle-Rap und psychedelische Gitarren den Ton angeben. Dabei bedienen sich die beiden Musikerinnen und Musiker Signup und Michal Ho spartanischer Hilfsmittel wie Sampler, Drum Computer und Mics.

Das Publikum erwartet auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm. Bild: Hannes Sturzenegger

Vogelnester als Kunst und Patisserie

Während ihrer Residenz in Lichtensteig im Jahr 2021 weckte die Schweizer Spezialität Vermicelles den Appetit von moilesautresart. In der Form der süssen Spezialität entdeckte das Kunstkollektiv ein Vogelnest. Dieser Entdeckung folgt die Kunstinstallation «Speuzli». Von Menschenhand geschaffene Vogelnester sind dabei sowohl Kunstwerke als auch Lebensraum für gefiederte Bewohnende.

Das Lichtensteiger Rathaus: Knotenpunkt für Kultur Das Rathaus für Kultur im Städtchen Lichtensteig SG ist seit 2019 ein Knotenpunkt für kulturelles Schaffen. Der Verein gestaltet die Zukunft der Region aktiv mit, vernetzt Kunst- und Kulturschaffende mit der Bevölkerung und entwickelt neue Ideen und Projekte. Im umgenutzten ehemaligen Stadtverwaltungsgebäude befinden sich die Dogo Residenz für Neue Kunst, zahlreiche Ateliers, mietbare Event-, Probe- und Ausstellungsräumlichkeiten sowie ein gastronomischer Betrieb mit Aussenbereich. Das Haus ist öffentlich zugänglich und wird vielfältig genutzt. Regelmässig wird ein diverses Kulturprogramm geboten mit Konzerten, Partys, Ausstellungen, Talks und mehr. (pd)

Auf ihrer Suche nach Zugvögeln, die mit Spucke Kleinteile zusammenkleben und so futuristische Architekturen bilden, ist das Kollektiv auch auf essbare Vogelnester gestossen. Jene der Mauersegler zum Beispiel, die in der chinesischen Kultur aufgrund des hohen Proteingehaltes und des Geschmacks besonders geschätzt werden. Grund genug, zur Kunstinstallation eine eigene Patisserie zu kreieren. Die Vernissage findet am Freitag um 20.00 Uhr statt. (pd)

Hinweis: «Kultur verussen» findet vom 14. bis 16. Juli beim Rathaus in Lichtensteig statt.