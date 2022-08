Lichtensteiger Ötzi wurde in Zügelaktion an Hauptgasse gebracht: «Lichtensteig ist offener geworden»

Am Samstag fand der Umzug der Skulptur «Der verlorene Schatten» in Lichtensteig statt. Die Skulptur wurde an die Hauptgasse gezügelt. Die Aktion dauerte lediglich knapp 20 Minuten.