LICHTENSTEIG Lichtensteig stimmt über Drei-Millionen-Kredit ab Der Gemeinderat will die Stadtaustrasse sanieren lassen. Ein Bachdurchlass, Wasserleitungen und Kanalisationsrohre sollen ebenfalls erneuert werden. Martin Knoepfel Aktualisiert 12.02.2021, 17.27 Uhr

Die Schäden am Belag der Stadtaustrasse sind gut sichtbar. Bild: Martin Knoepfel

In Lichtensteig findet am 7. März eine Gemeindeabstimmung statt. Es geht um einen Kredit für die Sanierung der Stadtaustrasse sowie von Werkleitungen in diesem Gebiet. Die Urnenabstimmung ist unabhängig von Corona wegen der Höhe des Kredits nötig. Die Stadtaustrasse liegt unterhalb der Altstadt und erschliesst ein Wohngebiet in der Schleife der Thur.

Schäden am Strassenbelag

Ein Ingenieurbüro aus Herisau hat das Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Die Stadtaustrasse ist eine Erschliessungsstrasse. Die Ingenieure gehen davon aus, dass die meisten Autos dort mit Tempo 30 fahren. Die Stadtaustrasse muss während der Bauarbeiten für die Feuerwehr und die Sanität befahrbar bleiben, da sie eine Sackgasse ist. Kurzfristige Sperrungen sind aber möglich sein.



Die Linienführung der Strasse müsse man nicht ändern, heisst es in der Abstimmungsbotschaft. Die Sicht für die Fussgänger könne man wo nötig durch das Zurückschneiden von Büschen verbessern. Der Strassenbelag hat aber laut Abstimmungsbotschaft an verschiedenen Stellen Schäden.



Kanalisation auf Trennsystem umstellen

Die bestehenden Wasserleitungen in der Stadtaustrasse haben laut Abstimmungsbotschaft ihre Lebensdauer erreicht. Geplant ist deshalb, auf der ganzen Länge von rund 555 Metern neue Wasserleitungen zu verlegen. Vorgesehen ist, neue Kunststoffrohre mit fünf bis 16 Zentimetern Durchmesser zu verlegen. Bisher liegen dort teils Guss-, teils Kunststoffrohre.



Geplant ist weiter, die Kanalisation in diesem Abschnitt zu erneuern. Heute funktioniert sie noch im Mischsystem. Die bestehenden Schmutzwasserkanäle sollen teilweise saniert werden und in Zukunft nur noch das Abwasser aus den Häusern aufnehmen, um es in die Kläranlage zu leiten. Die Kanäle für das Schmutz- und das Meteorwasser sollen laut Abstimmungsbotschaft gross genug sein, um eine Überlastung auszuschliessen.



Das Meteorwasser soll dagegen in neuen Rohren abgeleitet werden. Der Bund schreibt das Trennsystem bei Kanalisationserneuerungen vor. Auch Wasser- und Stromleitungen sowie die Beleuchtung sollen erneuert werden, nicht aber die Gas- und Telecom-Leitungen.



Hochwasserschutz jetzt nicht garantiert

Das Einzugsgebiet des Lederbachs reicht bis zur Wasserfluh und zum Köbelisberg. Bei starken Regenfällen kann der Pegel des Bachs rasch steigen. Auf seinem Weg zur Thur unterquert der Lederbach die Stadtaustrasse, stürzt sechs Meter in die Tiefe und fliesst dann entlang der stillgelegten Fabrik der Firma Fein-Elast. Die Fabrikgebäude stehen in weiten Teilen unter Denkmalschutz und sollen umgenutzt werden. Konkrete Projekte sind noch keine bekannt.



Der Hochwasserschutz am Lederbach ist im Abschnitt von der Stadtaustrasse bis zur Thur laut Abstimmungsbotschaft jetzt nicht gewährleistet. Das Gewölbe, durch das der Lederbach fliesst, sei nicht gross genug für ein Hochwasser, wie es alle 30 Jahre auftreten könne.

Ufermauern sind unterspült

Laut Gefahrenkarte befindet sich das Fabrikareal jetzt teilweise im roten Bereich, wo Bauen verboten ist. Zudem rosteten die Stahlprofile des Gewölbes und Ufermauern entlang des Fabrikareals seien teilweise unterspült worden, heisst es in der Abstimmungsbotschaft.



Vorgesehen ist deshalb, in einer ersten Etappe den Durchlass des Lederbachs abzureissen und mit grösserer Höhe sowie breiter neu zu bauen. Die Ingenieure weisen aber darauf hin, dass spätere weitere Massnahmen für den Hochwasserschutz nötig sind. Die Kosten dieser zweiten Etappe sind im Kostenvoranschlag nicht enthalten. Oberhalb der Stadtaustrasse verbessert sich der Hochwasserschutz am Lederbach durch den neuen Durchlass nicht.



Der Strassenbau ist am teuersten

Die Stimmbürger von Lichtensteig stimmen über einen Kredit von 2,92 Millionen Franken ab. Das Projekt gliedert sich in verschiedene Teile. Der Strassenbau schlägt mit 1,36 Millionen Franken zu Buche, wobei private Anrainer noch weitere rund 30'000 Franken aufwerfen müssen. Der Neubau des Durchlasses des Lederbachs soll 712'000 Franken kosten.

525'000 Franken entfallen auf die neue Kanalisation. Die Sanierung der Wasserleitungen kostet gut 300'000 Franken. Die Baukosten können laut Botschaft um bis zu zehn Prozent nach unten oder oben von den Angaben in der Abstimmungsbotschaft abweichen.



In den letzten Jahren habe es immer wieder Brüche der Wasserleitungen in diesem Gebiet gegeben, schreibt der Gemeinderat in der Botschaft an die Stimmberechtigten. Diese Defekte seien ein wesentlicher Grund dafür, dass der Gemeinderat eine Sanierung plane. Aus den politischen Parteien von Lichtensteig ist bisher kein Widerstand gegen das Projekt bekannt.



Geplant ist, bei einem Ja des Souveräns im August mit den Arbeiten an den Leitungen und an der Strasse zu beginnen. Sie sollten noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Der Bachdurchlass kommt 2022 an die Reihe. Das war von Stadtpräsident Mathias Müller zu erfahren.