Lichtensteig Keine Kompromisse bei der schauspielerischen Leistung: Warum Corona eine gewisse Theatererfahrung voraussetzt Barbara Bucher hat grosse Ambitionen und stellt hohe Anforderungen ans Schauspielerensemble. Ein Einblick, wie «Tigg-Tagg-Toggenburg», das Stück zum 125-jährigen Bestehen des Toggenburger Museums, langsam Form annimmt. 03.05.2021, 17.00 Uhr

Barbara Bucher führt Regie in der Eigenproduktion des Chössi-Theaters zum 125-Jahr-Jubiläum des Toggenburger Museums. Bild: PD

(pd/sas) «Ich will Theater schaffen, in dem die Einzigartigkeit der Geschichten und des Spielortes im Zentrum stehen, geprägt vom Wesen der Schauspielerinnen. Authentische Menschen, die als Ensemble zu den Zuschauern gehen und mit ihrem Spiel die Magie des Theaters entstehen lassen. Ein Ort, wo der Mensch auf der Bühne und im Publikum ganz Mensch sein kann.» Nichts weniger strebt die 1972 in St.Gallen geborene Regisseurin Barbara Bucher mit der diesjährigen Eigenproduktion des Chössi-Theaters an.

Sie trifft damit genau die Erwartungen, welche das Toggenburger Museum im Jahr seines 125-jährigen Bestehens mit dem speziell zu diesem Anlass geschriebenen Theaterstück «Tigg-Tagg-Toggenburg» verbindet. Die Aufführungen des Stücks sind für den Spätsommer und den Herbst geplant.

Hohe Ambitionen der Regisseurin

Die Ambition ist hoch und verlangt von allen Beteiligten einen grossen Einsatz. Es ist eine der Aufgaben der Regisseurin, in wechselnden Teams alle Tätigkeiten auf dieses grosse Ziel auszurichten. Beginnend bei der Ideensammlung im Frühling 2020 bis hin zur letzten Vorstellung vom 31. Oktober 2021. Doch der Reihe nach:

Am Anfang stand der offene Ideenaustausch zwischen dem Museum als Auftraggeber, dem Autor Michael Hasenfuss und der Regisseurin. Das gemeinsame Verständnis darüber, wie das Jubiläum mit welchen Inhalten wo auf die Bühne gebracht werden soll, bildete die Basis für die anschliessende Ausschreibung bei potenziellen Laiendarstellern.

Während die Bewerbungen eintrafen, begannen der Autor und Barbara Bucher bereits die dramatischen Linien herauszuarbeiten, welche das Zusammenspiel von Spielort, Geschichten und Ensemble am besten ermöglichen. Dabei kam es selbstredend auch zu einer Vorauswahl der Themen.

Barbara Bucher: Zur Person Barbara Bucher wurde 1972 in St.Gallen geboren und lebt in Teufen. Sie ist Mutter von drei Kindern. Sie studierte Schauspiel und Theaterpädagogik an der Schauspiel Akademie Zürich und war Regieassistentin bei Christoph Marthaler. Zu ihren Regiearbeiten zählen «Scrooge» frei nach Charles Dickens und «Krabat» nach Ottfried Preussler, beide in 2019 in der Kantonsschule Trogen, sowie «Mein Freund H.», «Hamlet» frei nach William Shakespeare und «Oktober im Mai», alle im Chössi-Theater in Lichtensteig.

Stück in gewissem Ausmass aufs Ensemble ausgerichtet

Im nächsten Schritt stellte die Regisseurin das definitive Ensemble zusammen. Sie konnte coronabedingt nicht auf einen dynamischen Prozess im Team abstellen, sondern musste aufgrund der Dossiers und in Einzelgesprächen eine Auswahl treffen.

Dank des permanenten Austauschs mit dem Autor kannte sie bereits die von ihm geplanten Rollen. Er wiederum wusste, für wen er diese schreiben muss. Bis zu einem gewissen Grad wurde das ganze Stück schon in seiner Entstehung auf das Ensemble ausgerichtet, welches dieses dann spielt.

Hohe Ansprüche an die Professionalität

Normalerweise stünde als nächster Schritt die Ensemble-Arbeit an: Die Mitwirkenden lernen sich kennen, absolvieren gemeinsam eine Auffrischung in Theater-Technik, erforschen das Stück und diskutieren die Rollenzuteilung. Doch auch hier war die Regisseurin gezwungen, einen anderen Weg zu gehen und Blindbesetzungen vorzunehmen. Darum ist es für die Eigenproduktion 2021 eminent wichtig, dass die Schauspielerinnen Theatererfahrung haben.

Teamarbeit wie aus dem Lehrbuch

In allen anderen Bereichen, die Barbara Bucher für die erfolgreiche Umsetzung benötigt, ist sie ebenfalls dringend auf professionelle Akteure angewiesen. Die Verantwortlichen für das Bühnenbild, die Kostüme und Maske, den Ton, das Licht und die Musik sind alle schon länger und in verschiedenen Engagements für das Theater tätig.

Mit jedem einzelnen bespricht Barbara Bucher ihre Ideen, holt deren Input ab und erarbeitet mit ihnen ein gemeinsames Verständnis für die künstlerische Umsetzung. Dies alles mutet wie Teamarbeit aus dem Lehrbuch einer Professorin an, allerdings in Praxis und nicht in Theorie.

Geschichten und Charaktere erforschen

Ganz besonders zeigt sich dies in den Probenarbeiten. Was abstrakt als Figurenarbeit und Szenenarrangement bezeichnet wird, entpuppt sich unter der Leitung der Regisseurin und ihrer Assistentin Silke Ehrbar als gemeinsames (Er-)Forschen der Geschichten und Charaktere.

Was fühlen sie, während sie sprechen? Wo genau befinden sie sich in diesem Moment, wie sieht ihr Umfeld aus, in welcher Zeit leben sie? Was steckt wohl hinter ihrer Aussage, was meinen und bezwecken sie damit? Es ist ein geleiteter, nicht ein geführter Prozess und das Ergebnis ist zu Beginn offen. Die Rollen gewinnen erst mit dem Ausprobieren ihre ganz spezifische Ausprägung und schliesslich lebt das Ensemble die Szene auf der Bühne.

«Ich liebe Regie, weil da so viele kreative Aspekte des Theaters zusammenkommen.»

Barbara Bucher hat ihren 2004 vollzogenen Wechsel von der Schauspielerin zur Regisseurin noch nie bereut. Im Gegenteil, ihre Freude daran wird immer grösser.

Neben ihrer freiberuflichen Regiearbeit ist sie auch als Dozentin und Theaterpädagogin an den Kantonsschulen Wattwil und Trogen tätig, wo sie immer wieder Nachwuchstalente für ihre Theaterproduktionen gewinnt. Manchmal schlagen diese sogar den Beruf des professionellen Mimen ein. Wer weiss, vielleicht ist in ein paar Jahren die eine oder andere junge Laiendarstellerin von «Tigg-Tagg-Toggenburg» im Ensemble eines grossen Hauses zu sehen.