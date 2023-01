Lichtensteig Kampfwahl in Lichtensteig um den frei werdenden Gemeinderatssitz: Das sind die Kandidaten Der Lichtensteiger Gemeinderat Andreas Nef (SVP) gibt seinen Gemeinderatssitz ab. Am 12. März kommt es im Städtli daher zu Erneuerungswahlen. Drei Kandidierende stellen sich der Kampfwahl um das politische Mandat. Alec Nedic 04.01.2023, 18.17 Uhr

Im März kommt es im Stadthaus Lichtensteig zur Kampfwahl um den frei werdenden Gemeinderatssitz. Bild: Belinda Schmid

Der Pöstler, der die Feuer im Gemeinderat löschen will

Teamleiter bei der Post, Feuerwehrmann bei der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission Lichtensteig, verheirateter Familienvater mit zwei Kindern – und nun vielleicht bald neuer Gemeinderat im Städtli. Die Agenda des gebürtigen Toggenburgers Reto Bühler, der Lichtensteig seit einem Jahrzehnt sein Zuhause nennt, ist gut gefüllt.

Der parteilose Reto Bühler möchte Lichtensteig als Gemeinderat mitgestalten. Bild: PD

Nun kandidiert er an den Erneuerungswahlen vom

12. März für den frei werdenden Gemeinderatssitz in Lichtensteig. Das Städtli sei innovativ, deshalb möchte er es mitgestalten und auf Anliegen der Bevölkerung eingehen. Durch seinen Job stehe er regelmässig im Kontakt mit Menschen, was er schätze. Auf die Frage, was ihn zum Gemeinderat qualifiziere, antwortet Reto Bühler:

«Ich bin ‹mitten im Leben› und nicht einfach nur dabei.»

Nebst Bühler befinden sich zwei weitere Kandidaten im Rennen um den Gemeinderatssitz. Damit wird es zur Kampfwahl kommen. Der Poststellenleiter bemerkt: «Für einen ‹Ich-Wahlkampf› bin ich nicht ganz vorbereitet, aber ich möchte authentisch sein und als Person ‹Reto Bühler› in den Gemeinderat gewählt werden.»

Der Jüngste im Bunde

Die Stimme der Jugend im Gemeinderat? Der parteilose Nicolas Britt ist 25 Jahre alt, in Lichtensteig aufgewachsen und mit dem Städtli, dessen Bevölkerung und Geschichte durchwegs vertraut. Er arbeitet als Assistent des Stadtschreibers bei der Stadt Rapperswil-Jona.

Nicolas Britt, parteilos, kandidiert für den Lichtensteiger Gemeinderat. Bild: PD

Im vergangenen Jahr hat Nicolas Britt sein Studium in Betriebswirtschaftslehre erfolgreich abgeschlossen und sieht das politische Mandat als Gemeinderat als ideale Chance, im Städtli mitzuwirken.

In den Gemeinderat wolle er keinesfalls, um bestehende Ideen und Konzepte komplett über den Haufen zu werfen. Aktuelle Projekte wolle er sorgfältig begutachten und kritisch hinterfragen, um dann in der Gemeinde mitwirken zu können. Als jüngster Gemeinderat wäre er das Bindeglied zwischen Behörde und den jungen Menschen, sagt Nicolas Britt. Einsetzen würde er sich beispielsweise für Vereine, welche mit fehlenden Neuzugängen zu kämpfen haben und für die jüngere Bevölkerung im Allgemeinen.

Der Mann für die Anliegen der Bevölkerung

Der dritte Platz im Wahlkarussell für den Gemeinderatssitz in Lichtensteig besetzt der 52-jährige Marcel Hedinger (SVP). «Lichtensteig muss in erster Linie für seine Bewohnerinnen und Bewohner ein interessanter Wohnort sein», sagt der Werkstattleiter der Bütikofer Automobile AG in Wattwil. Ausserdem wolle er die Attraktivität des Städtlis für das Gewerbe steigern.

Marcel Hedinger (SVP) möchte sich für die Bevölkerung einsetzen. Bild: PD

Marcel Hedinger ist verwurzelt in Lichtensteig. Schon sein Grossvater lebte hier. Er selbst wohnt seit 2013 wieder in seiner Herzensgemeinde. Zielstrebigkeit und Pflichtbewusstsein würden ihn auszeichnen – Qualitäten, die als Gemeinderat von Nutzen seien. Er erklärt:

«Verbessern und verändern kann man immer etwas. Mir ist es wichtig, dass die Anliegen der Bevölkerung von der Gemeinde gehört werden.»