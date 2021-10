Lichtensteig: Das Weinfest 2021 findet als 3G-Anlass statt

Lichtensteig «Je mehr mitmachen, desto lustiger wird es»: Dieses Jahr findet das Weinfest wieder statt – das ist neu Nach einem Jahr Corona-Zwangspause findet am 30. Oktober das Weinfest als 3G-Anlass in und um die Kalberhalle statt. Verglichen mit den Vorjahren hat sich einiges geändert. Die Organisatorinnen erzählen. Sascha Erni 19.10.2021, 15.00 Uhr

Gemeinderat Roland Walther (links) freut sich auf seine traditionelle Wein-Städtliführung. Bild: Sascha Erni

Verena Looser und Stella Ostler sind guter Dinge. Das Konzept für das Weinfest 2021 in Lichteinsteig steht, die Vorarbeiten sind erledigt, Bewilligungen eingeholt, die Partnerinnen und Partner eingespannt. Die Idee, das Fest neu aufzugleisen, hatte Ostler bereits im Jahr davor, als der Kultur- und Verkehrsverein Lichtensteig ankündigte, kein Fest durchführen zu wollen. «Letztes Jahr ging es dann wegen Corona tatsächlich nicht», sagt die Unternehmerin. Schon da sei aber klar gewesen: «2021 wollten wir sicher eines durchführen.» Weil sich der Kultur- und Verkehrsverein in diesem Jahr auf sein Herbstfest konzentrieren will, musste ein neues Team gebildet werden.

Stella Ostler tat sich für das Weinfest 2021 mit anderen Unternehmerinnen aus Lichtensteig zusammen.

Bild: Sascha Erni

Neues Team und neues Konzept

Die Gastgeberin bei «Stella’s Bodega» tat sich mit Verena Looser von «Iversen Tabak», ihrer Tür-an-Tür-Nachbarin, zusammen. Pia Meneguz, die gerade ebenfalls an der Hauptgasse ihr Geschäft «Pia’s bunte Welt» wiedereröffnet hat, stiess hinzu. Mit «Steiner Weine» aus Wattwil, der «Bereflade-Chuchi» und dem Verein «Friends of Ireland» kam das Team für das neue Weinfest zusammen, das nun am 30. Oktober stattfindet.

Auch Verena Looser von «Iversen Tabak» ist mit dabei.

Bild: Sascha Erni

Statt bloss Weine anzubieten, war es Stella Ostler wichtig, die Vielfalt im Städtli abzubilden. «Je mehr mitmachen, desto lustiger wird es», sagt sie und schmunzelt. Neben der klassischen Weindegustation wird es dieses Jahr eine Bar mit Guinness-Bier geben, Verena Looser betreibt vor der Kalberhalle eine Zigarren-Lounge mit Whisky und Rum, Pia Meneguz zeigt ihre Herbstinspirationen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Stella Ostler bereitet ihr beliebtes Risotto Luganesi vor, während sich die Bereflade-Chuchi ums Dessert kümmert.

Auch die Gemeinde freut sich

«Jede und jeder soll sich präsentieren können, es ist ein Miteinander», beschreibt Stella Ostler die Idee des Fests. Das Miteinander sei dem Sechserteam auch in Bezug auf die Besucherinnen und Besucher des Weinfests wichtig. So verzichte man auf Livemusik, weil diese von Gesprächen ablenke. Ausserdem ermöglichten es die 3G-Regeln, sich ungezwungen und ohne Maske auszutauschen. Verena Looser sagt:

«Die Menschen sollen sich einfach miteinander unterhalten können.»

«Das Weinfest ist zu etwas anderem geworden. Der Aspekt der Geselligkeit steht im Vordergrund», sagt Gemeinderat Roland Walther. Die Gemeinde stellt die Kalberhalle zur Verfügung, hat sich aber aus der Organisation herausgehalten. Walther selbst wird seine traditionelle Wein-Städtliführung leiten. Dass es dieses Jahr ein Weinfest gibt, freut ihn auch persönlich. Und nicht nur ihn: «Der gesamte Gemeinderat ist erfreut, dass Private Initiative ergreifen und das Städtli beleben», so Walther.