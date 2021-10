Lichtensteig Jazztage Lichtensteig: «Wall of Fame» eingeweiht Im Rahmen der 32. Hauptversammlung des Jazzclubs Lichtensteig wurde auch die «Wall of Fame» der Jazztage eingeweiht. Da die Wand nur beschränkt Platz bietet, sind nur die Publikumslieblinge aufgelistet. Lara Wüest 22.10.2021, 14.27 Uhr

Die «Wall of Fame» wurde an der Hauptversammlung des Jazzclubs Lichtensteig eingeweiht. Bild: PD

Nun ist es offiziell: Die Namen von Künstlerinnen und Künstler der letzten 31 Ausgaben der Jazztage Lichtensteig sind an der «Wall of Fame» verewigt. An einem Apéro während der Hauptversammlung des Jazzclubs Lichtensteig weihte Jazzclub Präsidentin Susanne Weber diese ein. Erstellt wurde die Wall bereits im Frühjahr.