Jazzclub meets Bunte Tische in Lichtensteig - einmaliger Erfolg

Lichtensteig Jazzstimmung in der Hauptgasse: Warum der Anlass vom Samstag der erste und einzige seiner Art bleiben soll Perfektes Wetter, super Stimmung – so lässt sich öffentliche Happening «Jazzclub meets bunte Tische» zusammenfassen, das am Samstag entlang der Hauptgasse für viel Stimmung sorgte. Christof Lampart 15.08.2021, 16.00 Uhr

Gutes Wetter, Jazz sowie Speis und Trank an den bunten Tischen: Nach diesem Rezept wurde am Samstag die Hauptgasse in Lichtensteig belebt. Bild: Christof Lampart

Dass die Lichtensteiger Jazztage in diesem Sommer pandemiebedingt nicht stattfinden können, war schon lange bekannt. Doch ganz ohne Musik sollten die Bewohner und Besucher des Städtlis aber in diesem Sommer nicht bleiben. Deshalb stellten der Jazzclub Lichtensteig und die Wilde Weiber Lichtensteig das eintägige Fest «Jazzclub meets bunte Tische» in der Hauptgasse auf die Beine.

Schon bald nach dem offiziellen Start füllten sich unter den Klängen der Jumping Notes Dixieland Band Gasse und Tische. Fünf weitere Bands, viele davon mit regionalen Wurzeln, darunter auch die MST-Singers mit dem Hemberger Remo Forrer, dem Sieger von Voice of Switzerland 2020, sorgten bis in den Abend hinein für Stimmung und Abwechslung.

Der Jumping Notes Dixieland Band blieb es vorbehalten, den Event am Samstagvormittag zu eröffnen. Bild: Christof Lampart

Gut funktionierendes Sicherheitskonzept

Das wunderbare Sommerwetter und die pandemiebedingten Sicherheitsmassnahmen trugen das Ihre zum ungetrübten Festgenuss bei. Die Hauptgasse war an beiden Enden durch zwei Kontrollstände «abgeriegelt», an denen alle Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten angeben mussten und mit einem nummerierten Bändel ausgestattet wurden.

So konnten die Veranstalter zu jeder Zeit den Überblick behalten und, aufgrund der aufgestellten Sitzgelegenheiten, gut einschätzen, ob das erlaubte Maximum von 500 gleichzeitig anwesenden Personen schon bald erreicht sein würde. Auch waren an allen Tischen vorbildlich Hygienespender und Papiertücher bereitgestellt.

Der Bevölkerung etwas zurückgeben

Kein Wunder, konnten Raphael Gygax (OK-Präsident Jazztage) und Jeannine Blatter (Aktuarin der Wilden Weiber), welche sich für diesen Tag das Co-Präsidium teilten, eine positive Bilanz ziehen. «Die Zusammenarbeit hat super funktioniert, und es freut uns riesig, dass wir mit diesem Fest wieder etwas Leben ins Städtchen bringen können. Denn die Menschen hier haben das Feiern mit Freunden, und die Musik vermisst», erklärte Blatter die Motivation, welche zum Fest führte.

Raphael Gygax (OK-Präsident Jazztage) und Jeannine Blatter (Wilde Weiber Lichtensteig) wollen zum einen, dass das Fest einmalig wird und zugleich einmalig bleibt. Bild: Christof Lampart

Gewinnstreben steckte nicht dahinter – im Gegenteil. «Wir haben von den Essensanbietern keine Standmiete verlangt und die Kosten für die Bands übernimmt der Jazzclub, schliesslich konnten wir ja in den letzten Jahren Rücklagen bilden. Auch konnten wir für dieses Fest noch einige Sponsoren gewinnen, was uns die Durchführung erleichterte. Wir fanden einfach, dass es jetzt an der Zeit ist, der Bevölkerung etwas zurückzugeben», schiebt Gygax nach.

Solche Feste gehören ins Städtli

Dennoch, in einem sind sich Gygax und Blatter absolut einig: Sie hoffen, dass «Jazzclub meets bunte Tische» für absehbare Zeit der letzte Anlass dieser Art war. Denn, so folgert Raphael Gygax.

«Das würde bedeuten, dass wir wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren und auch wieder einen Grossanlass wie die Jazztage ohne pandemiebedingten Auflagen durchführen können.»

Doch sollte die Pandemie die Kulturszene noch länger im Griff haben, dann ist eine Neuauflage keineswegs ausgeschlossen, denn «unser historisches Städtli muss leben – und dazu gehören halt auch solche Feste», so Blatter.