Toggenburg: Jägerverein konnte sich wieder treffen

LICHTENSTEIG Jägerverein: Aufklärung und sich daran halten ist das Wichtigste An der Hauptversammlung des Jägervereins Toggenburg war das Entdecken von Frau und Herr Schweizer in der Natur und deren negative Folgen für das Wild ein grosses Thema. Franz Steiner Aktualisiert 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Jagdhornbläser könnten eine Blutauffrischung brauchen. Bild: Franz Steiner

Am Freitagabend rieb man sich in der Taverne zur Krone in Lichtensteig verwundert die Augen. Die überraschende Lockerung der Coronamassnahmen schlug sich auf einen sehr guten Besuch der 279 Mitglieder an der Hauptversammlung des Jägervereins Toggenburg nieder. Ging man von rund 70 Personen aus, fanden sich schliesslich 93 Mitglieder ein.

Der vor zwei Jahren zum Präsidenten gewählte Stephan Schädler hatte keinen leichten Einstieg in sein Amt, musste doch seine erste Hauptversammlung schriftlich abgehalten werden. So freute er sich umso mehr auf seine Premiere, konnten doch einige Höhepunkte wie die Veteranenehrung wieder im Kreis der Jäger gebührend gefeiert werden. Er bedankte sich zu Beginn beim Bundesrat, der zum richtigen Zeitpunkt die Masken fallen liess.

Den Auftakt machten traditionsgemäss die Jagdhornbläser unter Leitung von Otto Küpfer. Bei ihnen wird dringend Nachwuchs gesucht, da eine Überalterung in den Reihen der Bläser unübersehbar ist. Es wäre schade, könnte diese Tradition nicht mehr aufrechterhalten werden.

Aufklärung ist wichtig

In seinem Jahresbericht kam der Präsident auf ein Problem zu sprechen, das sich wegen der Coronapandemie im letzten Jahr mit den Aktivitäten in der Natur noch akzentuiert hatte und wohl noch weiter beschäftigen wird. Das Motto «des einen Freud ist des anderen Leid» traf für diejenigen besonders zu, die die Coronazeit dazu nutzten, sich in der Natur zu bewegen.

So boomten die Bike-Verkäufe, die Schneeschuhe wurden in grossen Mengen produziert und Wanderschuhe gingen in grossen Mengen über den Ladentisch.

«Ich gönne es allen, welche sich an der Natur erfreuen, und habe auch grosses Verständnis dafür, dass man draussen Energie tanken will.»

«Doch wenn man beim morgendlichen oder abendlichen Ansitz mitten durch die Wälder die Lichter der Biker sieht, Wanderer aus unmöglichen Richtungen und unwegsamen Gebiet daherkommen, ja sogar mit Stirnlampen mitten in der Nacht am Wandern sind, ja dann ist es zwar immer noch des einen Freud, aber leider für das Wild ein enormer Stress», sagte Stephan Schädler.

«Auf dem Gipfel des Stockbergs zählte ich einmal um die hundert Personen, und die Spuren ihrer Abfahrten gehen mitten durch Wälder und Einstände. Das wird zum Problem für das aufgescheuchte Wild, welches überlebenswichtige Reserven auf der Flucht anzapfen muss.»

Es fehle bei diesen Freizeitsportlern nicht an Einsicht, im Gegenteil. Es beruhe bei den Fehlbaren meistens auf Nichtwissen des vorherrschenden Problems, sagte der Präsident. Da gelte es, mit ihnen das Gespräch zu suchen und über ihr Verhalten dessen Auswirkungen zu informieren. Bei solchen, die sich nicht belehren lassen, schade es nicht, wenn eine Busse durch die Gesetzesvertreter ausgesprochen wird.

Präsident Stephan Schädler dankt Markus Brändle (von links) für zehn Jahre Vorstandsarbeit mit einem Präsent. Bild: Franz Steiner

Der Präsident bedankte sich zudem bei Markus Brändle für die zehn Jahre unermüdliche Vorstandsarbeit als treue Seele des Vereins mit einem Präsent. In einem Kurzvortrag streifte Peter Dervey, den Testbetrieb der Rehkitz-Rettung im Revier Libingen von 2021. Zwölf Rehkitze wurden dort vor einem möglichen Mähtod gerettet, kantonsweit waren es 393 Tiere.

Präsident Stephan Schädler (Dritter von rechts) durfte elf Jäger für 20 Jahre Mitgliedschaft gratulieren und sie in den Stand der Ehrenveteranen aufnehmen. Bild: Franz Steiner

Weitere Infos unter www.jagd-toggenburg.ch