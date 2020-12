Lichtensteig Guter Start für Bio-Shop Paradiesli – Vorstandsmitglied Susi Stockhammer: «Der Laden wächst mit der Zeit, mit den Kunden und den Genossenschaftern» Seit seiner Eröffnung Anfang Oktober hat sich der Genossenschaftsladen Paradiesli in Lichtensteig bestens entwickelt, sagt Vorstandsmitglied Susi Stockhammer. Die Kundschaft für die nachhaltig produzierten Bioprodukte erstreckt sich mittlerweile über das ganze Toggenburg bis nach Degersheim. Urs M. Hemm 16.12.2020, 17.00 Uhr

Die Vorstandsmitglieder Stefan Wüst und Susi Stockhammer sowie Mirabehn Baumgartner, die sich um den Verkauf kümmert (von links). Bild: Urs M. Hemm

Das Paradiesli ist seit Anfang Oktober geöffnet. Wie ist es angelaufen?

Der Start ist sehr gut verlaufen. Es gab zwar ganz am Anfang einige Kinderkrankheiten, beispielsweise mit dem Kassensystem, doch jetzt hat es sich gut eingespielt. Seit Dezember haben wir vier statt nur zwei Tage geöffnet und können neben freiwilligen Helfern eine bezahlte 100-Prozent-Stelle, verteilt auf drei Personen finanzieren. Weiterhin sind aber doppelt so viele Stunden in Fronarbeit nötig. Die Kunden spüren, dass wir uns grosse Mühe geben und Fortschritte machen. Das wird geschätzt. Wir arbeiten im Paradiesli nach einem neuen Konzept, einem Mitgliederladen. Dennoch muss es professionell geführt werden, die Waren qualitativ einwandfrei sein und sauber präsentiert werden. Dazu gehört auch, dass unser Verkaufspersonal über gute Produktkenntnisse verfügt, was bei unserer Kundschaft wichtig ist.

Woher kommen die Kunden?

Die kommen von überall her. Natürlich hier aus dem Städtli, aber auch aus dem Neckertal, Wattwil, Ebnat-Kappel, Mühlrüti, Kirchberg bis Degersheim. Das Bedürfnis nach einem Angebot wie wir es mit dem Zwei-Preis-System bieten, scheint also weit verbreitet zu sein.

Konnten Sie in dieser Zeit Genossenschafter dazugewinnen?

Den aktuellen Stand habe ich nicht im Kopf. Wir müssten aber bei rund 250 gezeichneten Anteilscheinen à 100 Franken stehen. Das Ziel liegt bei 300 Anteilscheinen. Dieses Geld brauchten wir als Investition in die Ladeninfrastruktur, beispielsweise für Kühlzellen und die Kasse, und natürlich in das Sortiment. Dass wir mit einem so geringen Kapital starten konnten, war jedoch nur möglich, weil die ganze Vorbereitung von vielen Freiwilligen unentgeltlich geleistet wurde. Es gibt noch Einiges, das wir brauchen oder gerne hätten. Für die Beschaffung fehlt aber noch das Geld. Wir investieren nur so viel Geld, wie wir durch Sponsoring und aus den Verkäufen zur Verfügung haben. So entwickelt sich der Laden mit der Zeit und wächst mit den Kunden und den Genossenschaftern.

Wer ein monatliches Abo kauft, kann die Waren im Laden zum Einstandspreis beziehen. Ohne ein solches Abo bezahlen Kunden einen deutlich höheren Bio-Ladenpreis. Wird dieses Prinzip akzeptiert?

Für Konsumenten, die vor allem Bio-Produkte kaufen und auf Nachhaltigkeit achten, ist unser Angebot sehr attraktiv. Beide Preise sind an den Produkten ersichtlich und natürlich sorgt die Transparenz für Diskussionen. Das ist aber in unserem Sinn. Der Laden baut auf Abo-Kunden. Sie sollen die Kosten für den Betrieb decken. Nicht-Abo-Kunden sind aber willkommen und wechseln oft nach einer gewissen Zeit zu einem Abo. Deshalb gehen wir davon aus, dass dieses Zwei-Preissystem akzeptiert wird und Zukunft hat.

Anfangs war das Angebot an Frischprodukten eher überschaubar. Konnte das Sortiment zwischenzeitlich ausgebaut werden?

Unser Sortiment vergrössert sich von Woche zu Woche. Wir haben mittlerweile ein breites Angebot an Frisch- und Trockenprodukten. Speziell fördern möchten wir den Offenverkauf und auch regionale Produkte. Wir achten auch auf ein attraktives Angebot für die vegane Ernährung. Spezielle Produkte wie den Kuchen im Glas oder auch Weine runden das Sortiment ab.

Im Laden verkaufen Sie auch unverpackte Produkte wie Hülsenfrüchte. Dafür muss der Kunde eigene Behälter mitbringen. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Es gibt immer mehr Kunden, die genau ein solches Angebot suchen. Man kann so seinen Müllberg stark reduzieren. Diejenigen, die das schon kennen, sind in der Regel gut organisiert und mit Säckli, Gläsern und Flaschen ausgerüstet. Mittlerweile bieten wir neben Hülsenfrüchten wie Linsen, verschiedene Nüsse oder Trockenfrüchte auch Zucker, Reis, Mehl oder Teigwaren an. Zudem gibt es Abfüllstationen für Wasch-, Putzmittel, Seife und Shampoo.

Angedacht war auch der Offenverkauf von Milch. Wo stehen Sie mit diesem Vorhaben?

Leider konnten wir das bis jetzt nicht umsetzen. Der Weg vom Hof in den Laden ist mit Vorschriften gepflastert, für die Bäuerin wie auch für den Transport und den Laden. Es gilt, eine Kühlkette wie auch hygienische Vorschriften einzuhalten. Das ist nicht einfach. Wir bieten aber Demeter-Milch in Mehrweg-Glasflaschen an.

Konnten Sie Lieferanten dazugewinnen, die Ihren Ansprüchen bezüglich nachhaltiger Produktion entsprechen?

Wir haben mittlerweile regionale Lieferanten für Gemüse, Würste, Käse, Honig, Floristik, Gewürze, Tee, Joghurt, Süssmost, Sirup, Konfitüre, Honig und noch vieles mehr. Die Palette wird also immer grösser. Gerade beim Fleisch müssen wir aber mit Bedacht einkaufen, da wir die entsprechende Lagerkapazität, sprich Kühlmöglichkeit, nicht haben.

Welche Ideen wollen Sie noch umsetzen?

Wir möchten sicherlich das Sortiment noch weiter ausbauen. Wir wünschen uns noch mehr Offenverkauf und auch mehr regionale Produkte. Dann brauchen wir zusätzlichen Lagerraum mit einer Kühlzelle, aber auch Lagerraum, um beispielsweise Tische und Stühle unterbringen zu können. Im kommenden Frühjahr ist zudem die Gestaltung der Fassade und des Vorplatzes geplant. Wir wünschen uns auch den Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten. Eine Idee ist etwa ein kleiner Markt, der regelmässig auf unserem Vorplatz stattfinden soll. Angedacht ist auch ein Verkauf von Bio-Pflanzensetzlingen. An Ideen und Plänen fehlt es uns also nicht.

www.paradiesli.shop