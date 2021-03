LICHTENSTEIG Kindertheater Gofechössi bleibt bis im Sommer im coronabedingten Winterschlaf Das Chössi-Theater in Lichtensteig spürt die coronabedingte Leere. Momentan wird das Programm für die zweite Jahreshälfte geplant. 19.03.2021, 16.00 Uhr

Der Zirkus Fahraway bei der Vorstellung auf dem «Goldenen Boden» in Lichtensteig. Der nächste Auftritt in Lichtensteig ist ebenfalls hier geplant. Bild: Mirjam Bächtold (Juli 2020)

(red) Das Kinder- und Jugendtheater Gofechössi befinde sich immer noch im Winterschlaf. Das schreiben Vertreter des Theaters in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Theater sei still und leer, nur ab und zu tauchten Künstlerinnen und Künstler auf und probten neue Programme, musizierten gemeinsam oder tanzten durch das Bühnenbild. Bisher noch immer ohne Publikum. In den kommenden Tagen ist im «Chössi» eine Band am Proben, die hoffentlich bald auch live zu erleben sei, heisst es weiter.