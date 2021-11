LICHTENSTEIG Erschlagen, erdrosselt oder vergiftet: Skurriles zu Mausefallen Passend zum Halloween-Wochenende und der Mäuseplage dieses Jahres zeigte René Güttinger am Wochenende seine antike Mausefallensammlung. Um die Nager loszuwerden, wurden Menschen über die Zeit kreativ. Sara Stojcic Jetzt kommentieren 01.11.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Güttinger veranschaulicht das Prinzip hinter dieser einfachen Falle: Nachdem die Maus mit dem Köder gelockt wurde, fällt der Holzstift und somit auch das Holzbrett, welches die Maus erschlägt. Bild: Sara Stojcic

«In diesem Exemplar habe ich beim Kauf sechs Schädel gefunden», sagte René Güttinger, Zoologe und Fotograf, während er auf die vollautomatische Mausefalle zeigt. Passend zum Grusel-Wochenende und der momentanen Mäuseplage in der Region stellte Güttinger seine historische und teils bizarre Sammlung an Mausefallen in Lichtensteig vor.

Mäuse begleiteten Menschen schon immer und stellten sie vor unzählige Probleme. Ob der angeknabberte Vorrat, als Krankheitsverbreiter oder einfach als Lästling: Wir Menschen mögen die kleinen Säugetiere mit dem langen Schwanz in der Regel nicht. Die momentane Mäuseplage aufgrund des warmen Winters der letzten zwei Jahre festigt ihren schlechten Ruf.

Güttinger sagte:

«Ich habe noch nie so viele Hermeline gesehen wie dieses Jahr. Dies ist der Massenentwicklung der Mäuse verschuldet. Denn Hermeline haben sie zum Fressen gern.»

Menschen wurden über die vielen Jahre kreativ und heckten sich verschiedensten Arten aus, damit es heisst: aus die Maus. In der vom Verein Nathur organisierten Präsentation stellte René Güttinger seine Mausefallensammlung und dessen Funktionsweisen vor. Der Nesslauer ist von der Raffinesse der antiken Geräte fasziniert.

Ein eher ungewöhnliches Sammelobjekt. Bild: Sara Stojcic

Keine Blutspritzer wie in Horrorfilmen

Für die wohl einfachste Konstruktion der Mausefalle reichen einige wenige Materialien: Ein flacher, schwerer Stein oder Holzblock wird mit Hilfe von drei Hölzchen so fixiert, dass ein labiles Gleichgewicht entsteht. Der Köder wird an einem der Hölzchen darunter platziert. Beim Anknabbern des Köders wird die Falle ausgelöst und der schwere Stein oder Holzklotz fällt auf den piepsenden Vierbeiner. Auf eine Frage aus dem Publikum, ob nicht Blut an der Falle kleben bleibt, sagte der Zoologe: «Es spritzt kein Blut, wie man es vielleicht aus Horrorfilmen kennt. Mäuse haben eine dicke Haut.»

Ein weiteres, bizarres Exemplar auf dem Tisch mit den antiken Mausefallenvariationen waren diejenigen mit den kleinen Galgen. «Dieses Galgenfälleli finde ich am witzigsten», sagte Güttinger lachend. Die Minigalgen werden nach unten gespannt und an einem Faden befestigt. Die Maus muss für den Köder diesen Faden durchknabbern – und zack: Die Schlinge ist um ihren Hals und das kleine Tierchen mausetot.

Bei diesem Exemplar wird die Maus durch den schweren Holzblock erschlagen. Bild: Sara Stojcic

Der Winterfrost soll helfen

Es gibt noch etliche weitere Arten, um den Plagegeistern ein Ende zu setzen: vergasen, mit einer Art Kanone mit speziellen Patronen erschiessen, mit Mäusegift töten oder ertränken. «Mäusegift kann man bequem bei Galaxus kaufen», sagte Güttinger und brachte das Publikum zum Lachen. Eine Sache, die den leidenschaftlichen Sammler jedoch stört:

«Leider kenne ich die Lokationen dieser historischen Fallen nicht – weder zeitlich noch geografisch.»

Güttinger kann also nicht wirklich sagen, wann und wo die antiken Mäusejäger benutzt wurden. Der Fotograf findet die Entwicklung spannend: «Diese zu Beginn sehr simplen Konstruktionen wurden mit der Zeit zu vollautomatischen Mausefallen, die mehrere Mäuse einfangen konnten.»

Mäuse und Menschen werden wohl immer ein kompliziertes Verhältnis haben. Trotzdem müssen wir nicht zu diesen skurrilen Mausefallen greifen, um die momentane Mäuseplage in der Region zu bekämpfen, wie René Güttinger erklärte: «Beim nächsten Winterfrost wird es eine natürliche Reduktion geben und der Mausbestand abflachen.»