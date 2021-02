LICHTENSTEIG Hat er seine Frau bedroht und genötigt? Ein 41-jähriger Eritreer muss sich vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten Das Kreisgericht muss entscheiden, ob ein Flüchtling seine Ehefrau bedroht hat und sich der Nötigung schuldig gemacht hat. Martin Knoepfel Aktualisiert 11.02.2021, 05.00 Uhr

Eine Frau hält einen Ehering. Es handelt sich bei der Frau auf dem Bild nicht um die im Artikel erwähnte Ehefrau des Angeklagten.

Bild: Grace Cary

Der Angeklagte ist schon vor dem Berichterstatter, der Übersetzerin und dem Verteidiger da. Sichtlich nervös wartet er auf einem Stuhl im Vorraum des grossen Gerichtssaals im ehemaligen Bezirksgebäude in Lichtensteig. Am Dienstagmorgen muss er sich vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten.

Der Mann lebt im Untertoggenburg. Er wird der Bedrohung und der versuchten Nötigung der Ehefrau beschuldigt. Die Ehefrau stammt wie ihr Mann aus Eritrea. Die beiden haben vor 13 Jahren geheiratet, leben jetzt getrennt. Die achtjährige gemeinsame Tochter wächst bei der Mutter auf. Der Vater sieht sie alle zwei Wochen. Die Ehefrau wohnt ebenfalls im Kanton, kommt aber nicht an die Verhandlung.



Bedingte Geldstrafe beantragt

Die Staatsanwältin ist nicht gekommen. In der Anklageschrift plädiert sie für eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à zehn Franken gegen den Angeklagten. Die Probezeit soll zwei Jahre dauern. Bei der Geldstrafe richtet sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden. Die Höhe der Tagessätze hängt hingegen vom Einkommen und Vermögen ab.

Der Mann ist 41 Jahre alt und arbeitslos, versichert aber, dass er eine Stelle suche. Er hat 10’000 Franken Schulden und erhält vom Sozialamt monatlich knapp 900 Franken. Das Sozialamt kommt auch für die Miete und die Krankenkasse auf.

Der Mann hat nach eigener Aussage in Eritrea die Schulen besucht und dann jahrelang Militärdienst leisten müssen, ohne Sold und ohne Aussicht auf Entlassung. 2015 kommt er in die Schweiz, wo sein Asylgesuch gutgeheissen wird. 2018 kommen Frau und Tochter nach. Ende April 2018 zügelt die Familie ins Untertoggenburg.

Wunsch nach Scheidung erklärt

Mitte Mai 2018 erklärt die Frau ihrem Mann, sie wolle sich von ihm scheiden lassen. Laut Anklageschrift droht er ihr darauf, sie und sich selbst umzubringen. Er habe gewusst, dass diese Worte die Ehefrau in Angst versetzen würden, schreibt die Staatsanwältin. Damit sei der Tatbestand der Drohung erfüllt.

In den folgenden Wochen droht der Angeklagte seiner Ehefrau laut Anklageschrift damit, dass er dafür sorgen werde, dass sie nach einer Scheidung die Schweiz verlassen müsse. Das wertet die Staatsanwältin als versuchte Nötigung.

Der Angeklagte bestreitet sämtliche Vorwürfe in der Anklage. Er habe die Ehe weiterführen wollen, sagt er in der Befragung. Das Verhalten der Ehefrau erklärt er damit, dass sie einen anderen Mann liebe und mit diesem zusammenleben wolle.

Verteidiger: «Aussagen nicht überprüft»

Der Verteidiger kritisiert, dass die Vorwürfe in der Anklageschrift pauschal die Aussagen der Ehefrau wiedergeben würden. Die Staatsanwältin habe nichts unternommen, um die Vorwürfe zu überprüfen.

Schon 2019 habe ein Sozialarbeiter darauf hingewiesen, dass die Ehefrau nach einer Scheidung Probleme mit der Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz bekommen könnte, weil die eheliche Gemeinschaft hierzulande nur rund drei Monate gelebt wurde. Der Angeklagte sagt auf eine Frage des Richters, dass er alles daran setzen werde, dass die Tochter bei ihm bleiben könne, wenn die Frau nach der Scheidung die Schweiz verlassen müsse.



Der Verteidiger findet die Ehefrau unglaubwürdig. Diese habe schon in Eritrea beschlossen, nicht mehr mit dem Angeklagten zusammenzuleben, diesen aber noch für die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz gebraucht, vermutet er und kritisiert, dass die Staatsanwältin verschiedene Zeugen nicht wie beantragt befragt habe. Die Ehefrau habe gegenüber einem Zeugen sogar zugegeben, dass sie die Vorwürfe gegen den Angeklagten erfunden habe.



Ausführliche Beratung

Das Gericht berät länger als ursprünglich erwartet – und kommt dann zu einem Freispruch in beiden Punkten. Die Verfahrenskosten gehen in diesem Fall zu Lasten des Kantons. Zudem erhält der Verteidiger ein Honorar von knapp 3000 Franken. Hingegen lehnt der Richter eine Entschädigung von 200 Franken an den Eritreer ab, da die Lehrmeinung sich gegen kleine Entschädigungen ausspricht.

Der Vorwurf der versuchten Nötigung sei nicht erfüllt, erklärt der Richter in der mündlichen Kurzbegründung. Er zeigt sich überzeugt, dass das Aufenthaltsrecht der Frau in der Schweiz im Gespräch mit dem Ehemann ein Thema gewesen ist. Sogar wenn der Angeklagte sich so geäussert habe, wie es die Staatsanwältin vermutet, genüge das aber noch nicht für eine Drohung. Vielmehr sei das nur eine Warnung gewesen, erklärt der Richter.

Auch der Vorwurf der versuchten Nötigung sei nicht belegt. Die Aussage der Ehefrau sei zwar widerspruchsfrei, räumt der Richter ein. Aber Zweifel an der Aussage liessen sich jedoch nicht überwinden, habe die Ehefrau doch ein Motiv für eine falsche Aussage. Beim Versuch der Nötigung kommt das Gericht deshalb zu einem Freispruch nach dem Prinzip «Im Zweifel für den Angeklagten».

Eberle: «Nehmen Urteil zur Kenntnis»

Das Migrationsamt nehme die Urteile der Gerichte zur Kenntnis, ohne sie zu kommentieren, sagt Jürg Eberle, Chef des kantonalen Migrationsamtes. Wenn eine Ehefrau im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz komme, müsse sie drei Jahre mit ihrem Ehemann verheiratet sein und die eheliche Gemeinschaft gelebt haben. Wenn die Ehe beziehungsweise die eheliche Gemeinschaft weniger lang dauere, müsse die Ehefrau bei einer Trennung eventuell die Schweiz wieder verlassen.

Der Gesetzgeber gehe grundsätzlich davon aus, dass das soziale und familiäre Umfeld in der Heimat nach weniger als drei Jahren in der Schweiz noch intakt sei, sagt Jürg Eberle. Dies treffe für alle Angehörigen von Drittstaaten zu. Wenn die Ehefrau eines Asylbewerbers oder anerkannten Flüchtlings allerdings ein eigenes Asylgesuch eingereicht habe, müsse dieses natürlich eigenständig behandelt sein.

Existenz von Kindern kann wichtig sein

Wenn die Wegweisung für eine Person einen Härtefall darstelle, könne aber auch nach weniger als drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz auf die Ausweisung verzichtet werden, erläutert Jürg Eberle. Zum Beispiel, wenn eine Frau glaubhaft mache, dass sie in der Ehe unter häuslicher Gewalt gelitten habe oder dass sie bei der Rückkehr in die Heimat unter Gewalt leide.

Die Medienstelle des Staatssekretariats für Migration (SEM) bestätigt, dass berücksichtigt werde, ob eheliche Gewalt für die Auflösung der Ehe eine Rolle gespielt habe. Das sehe das Ausländer- und Integrationsgesetz vor.

Ob Kinder vorhanden seien und allenfalls in der Schweiz schon die Schule besuchten, spiele für die Beurteilung eines Härtefalls ebenfalls eine Rolle, sagt Jürg Eberle. Das bestätigt auch das Staatssekretariat für Migration. Es handle sich immer um eine Einzelfallprüfung, war dazu von der Medienstelle des SEM zu erfahren.

Flüchtlingsstatus hängt von Völkerrecht ab

Wer die Scheidung beantragt hat, spielt laut Jürg Eberle keine Rolle. Für das Migrationsamt sei nur von Bedeutung, ob die eheliche Gemeinschaft gelebt werde oder nicht, erklärt er. Eine Auflösung einer Ehe vor drei Jahren sei aber nicht sehr häufig, erklärt er.

Schliesslich weist Jürg Eberle noch darauf hin, dass man bei einem Landesverweis des Ehemanns diesem den Flüchtlingsstatus nicht so einfach entziehen könne. Der Grund: Dieser stütze sich auf internationales Recht, das Vorrang habe vor dem nationalen Recht. Die Flüchtlingseigenschaft könne nur jemandem entzogen werden, der eine Gefahr bilde für die Sicherheit der Schweiz.