LICHTENSTEIG Durchführung ungewiss: Aber die Jazztage bekommen eine Wall Of Fame Seit dem Wochenende erinnern 95 goldene Schilder an die Künstler der Jazztage. Damit soll aufgezeigt werden, wie viel Prominenz seit 1989 schon im Städtli war. Über die diesjährige Durchführung wird im April entschieden. Sascha Erni 28.03.2021, 10.14 Uhr

Geni Scherrer (links) und Lukas Weber bei der Installation der 95 Schilder des «Wall of Fame» in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Ein Laser markiert die Horizontale an der Ostwand der Kalberhalle. Geni Scherrer und Lukas Weber justieren sorgfältig die Ausrichtung eines weiteren goldenen Schilds. Dann trocknen sie den Verbundsstoff mit einer Heissluft-Pistole. Am Samstag installieren die zwei Mitglieder des Organisationskomitees der Jazztage Lichtensteig 95 dieser Schilder. Darauf verewigt sind die Namen von Musiker, die an den bisherigen 31 Ausgaben des Festivals aufgetreten sind. «Alle passen aber nicht an die Wand», erzählt Programmchef Geni Scherrer, «das wären Hunderte Tafeln.»