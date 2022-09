Wieder mehr Foto-Stände am Nostalgietag

Lichtensteig Drehorgeln, Oldtimer und endlich wieder mehr Verkaufsstände am Nostalgietag Der Anlass war trotz des schlechten Wetters ein Erfolg, bestätigt der Verkehrs- und Kulturverein Lichtensteig. Besonders erfreulich sei der Zuwachs an Verkaufsständen beim traditionsreichen Fotoflohmarkt. Sascha Erni 26.09.2022, 12.00 Uhr

Am diesjährigen Nostalgietag zeichnete sich eine mögliche Trendwende für den dazugehörigen Fotoflohmarkt ab. Bild: Sascha Erni

Das Wetter meinte es nicht gut mit dem Lichtensteiger Nostalgietag. Es war kühl und nass. «Das spürten wir bei den Getränkeverkäufen sehr direkt», erzählt Stefan Schmid. Er ist Kassier des Verkehrs- und Kulturvereins Lichtensteig, der den Anlass jedes Jahr Ende September durchführt. Das sei aber der einzige Wermutstropfen gewesen – der Nostalgietag sei sehr gut gelaufen und der Verein ist laut Stefan Schmid zufrieden.

Trendwende beim Fotoflohmarkt?

Entstanden ist der Nostalgietag in Lichtensteig aus der Not. Der Schweizerische Fotoflohmarkt, jahrelang der grösste und wichtigste Markt seiner Art, verlor mit dem Aufkommen von Digitalkameras und des Internets zusehens an Bedeutung. Also fasste der Verkehrs- und Kulturverein verschiedene Anlässe unter dem neuen Namen «Nostalgietag» zusammen. Seit einigen Jahren treffen sich nun nicht nur Fotobegeisterte, sondern auch Fans von Oldtimern und Drehorgeln im Städtchen.

Neben «klassischen» Oldtimern gab es auch Landmaschinen und Youngtimer zu sehen. Bild: Sascha Erni

Zur grossen Freude des Vereins war der 46. Fotoflohmarkt dieses Jahr besser besucht als die Jahre zuvor. «Wir konnten wieder mehr Stände vermieten», sagt Stefan Schmid. Von Jahr zu Jahr sei die Anzahl Stände rückläufig gewesen, das Publikum drohe im wahrsten Sinne des Wortes, wegzusterben. Mit den nun wieder 35 Ständen blicke der Verein jedoch zuversichtlicher in die Zukunft:

«Wenn es so weitergeht, wie dieses Jahr, können wir den Fotoflohmarkt gut weiterführen.»

Selbstläufer Drehorgeltreffen

Solche existenziellen Fragen würden sich bei den Oldtimer- und Drehorgeltreffen nicht stellen. «Das sind praktisch Selbstläufer», sagt Stefan Schmid. Besonders die Drehorgelspielerinnen und -spieler seien sehr gut organisiert und würden den Anlass praktisch selbstständig auf die Beine stellen.

Die Drehorgelspieler und -spielerinnen traten mit passender Kleidung und Accessoires auf. Bild: Sascha Erni

Dieses Jahr waren Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und natürlich auch der Schweiz in Lichtensteig zu Gast. Für nächstes Jahr erwartet Stefan Schmid noch mehr Gäste: Denn dann wird das Drehorgeltreffen zum vierzigsten Mal in Lichtensteig ausgetragen. «Für das Jubiläum werden sich die Drehörgeler sicher etwas Besonderes einfallen lassen», so Schmid.

Die Drehorgel-Fans restaurieren ihre teils antiken Schmuckstücke selbst. Bild: Sascha Erni