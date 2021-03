LICHTENSTEIG Deutliches Ja: Stadtaustrasse kann noch dieses Jahr saniert werden In einer Urnenabstimmung haben sich die Lichtensteiger klar für die Erneuerung einer Erschliessungsstrasse unterhalb der Altstadt ausgesprochen. Kostenpunkt: knapp drei Millionen Franken. Die Zustimmung war deutlich. Simon Dudle 06.03.2021, 20.55 Uhr

Grünes Licht für die Sanierung: Bis Ende Jahr sollen die Schäden an der Stadtaustrasse behoben sein. Bild: Sascha Erni

Die Schäden an der Stadtaustrasse in Lichtensteig sind von blossem Auge zu sehen. Kommt dazu, dass die Wasserleitungen in die Jahre gekommen sind und der Lederbach, welcher die Strasse unterquert, Hochwasserschutz-Massnahmen bedarf. Bis im kommenden Jahr soll all dem Abhilfe geschaffen werden. Die Stimmbürger von Lichtensteig sprachen sich anlässlich einer Urnenabstimmung am Sonntag deutlich für die vom Gemeinderat beantragte Sanierung der Stadtaustrasse aus. XXX Personen stimmten dafür, nur XX waren dagegen. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von XX,X Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei XX,X Prozent.