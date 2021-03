LICHTENSTEIG Der Souverän stimmt über fünf Vorlagen ab Neben der Rechnung 2020 und dem Budget 2021 legt Lichtensteig den Stimmbürgern im April auch drei Gutachten zur Entscheidung vor. Die Urnenabstimmung ersetzt wegen der Coronapandemie wiederum die Bürgerversammlung.

Martin Knoepfel 16.03.2021, 17.00 Uhr

Die Kanalisation in der Hauptgasse in Lichtensteig soll 2022 im Bereich Rathaus (rechts) bis Neugasse erneuert werden, wenn der Kanton den Strassenbelag saniert.

Bild: Urs Bucher (Juli 2019)

Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Lichtensteig wird am 11. April ein mit Vorlagen gut gefüllter Topf vorgesetzt. Abzustimmen ist, wegen der Absage der Bürgerversammlung von Ende März, über die Rechnung 2020, das Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss und über drei Gutachten für Investitionsvorhaben. Sie stammen alle aus dem Bereich Wasser und Abwasser. Die Unterlagen für Rechnung und Budget sowie die Kreditbegehren sind seit einigen Tagen auch im Internetauftritt der Gemeinde aufgeschaltet.



Vorbereitet sein für die Sanierung der Hauptgasse

Das teuerste Projekt ist die Sanierung der Kanalisation in der Hauptgasse zwischen dem Rathaus und der Neugasse. Beantragt wird ein Kredit über 780'000 Franken. Damit soll die Kanalisation in diesem Teil der Hauptgasse erneuert werden. Das sei notwendig, heisst es in der Abstimmungsbroschüre.



Gleichzeitig soll die Kanalisation in diesem Bereich vom heutigen Misch- auf das Trennsystem umgebaut werden. Im Trennsystem fliesst das Wasser von Strassen, Vorplätzen und Trottoirs nicht mehr in die Kanalisation und dann in die Kläranlage – hier von Wattwil –, sondern in die Thur. Nur das Schmutzwasser aus der Kanalisation passiert noch die Kläranlage. Das eidgenössische Gewässerschutzgesetz verlangt bei neuen Kanalisationen das Mischsystem.

Hintergrund für den beantragten Baukredit sind Pläne des Kantons: 2022 will er unter anderem den Strassenbelag in der Hauptgasse erneuern. «Dann müssen wir bereit sein», sagt Stadtpräsident Mathias Müller. Zwischen Rathaus und Obertor muss die Kanalisation nicht erneuert werden.



Folgen der Grossüberbauung an der Hofstrasse

Nördlich der Hofstrasse entstehen neue Mehrfamilienhäuser mit Miet- und Eigentumswohnungen (diese Zeitung berichtete). Sie werden auf einem Grundstück erstellt, auf dem bisher alte Fabrikhallen standen. Sie brauchen neue Wasser- und Abwasserleitungen. Der Gemeinderat beurteilt es als sinnvoll, bei dieser Gelegenheit zugleich die Wasser- und Abwasserrohre im ganzen Quartier Meienberg-Hof zu erneuern, ebenfalls im Trennsystem. Die Arbeiten sind für dieses und für das kommende Jahr vorgesehen.



Die Generelle Wasserversorgungsplanung habe hier einen Sanierungsbedarf angezeigt, sagt Mathias Müller. Gleichzeitig soll ein Ringschluss der Wasserleitungen erstellt werden, um die Versorgungssicherheit zu verbessern. Kosten soll das alles 512'900 Franken, wobei die kantonale Gebäudeversicherung einen Beitrag leisten soll, dessen Höhe in der Abstimmungsbroschüre noch nicht beziffert ist.

Wasserreservoir soll modernisiert werden

Im Raum Burg liegt ein rund 40 Jahre Wasserreservoir. Es dient zusammen mit einem anderen Reservoir den höher gelegenen Quartieren. Die Bausubstanz befinde sich in gutem Zustand, sagt Mathias Müller, aber es gebe Renovationsbedarf.

So sollten unter anderem die Beschichtung der Innenwände der Wasserkammern und die Entkeimungsanlage für das Quellwasser erneuert werden. Die Entkeimung soll neu mit UV-Licht erfolgen. Zudem würden einige Einrichtungen nicht mehr den heutigen Vorschriften entsprechen, heisst es im Gutachten an die Stimmbürger. Das Trinkwasser sei aber auch jetzt einwandfrei, versicherte der Stadtpräsident.



Die Sanierung soll 479'100 Franken kosten, dies ohne den Beitrag von 60'100 Franken der kantonalen Gebäudeversicherung. Die Arbeiten sind fürs laufende Jahr vorgesehen. Bisher hat sich keine organisierte Opposition gegen eines, zwei oder alle drei Gutachten manifestiert.