In Lichtensteig sollen die Steuern sinken.

Lichtensteig Das Toggenburger Städtchen macht eine Million Franken Gewinn – nun soll der Steuerfuss um vier Prozentpunkte sinken Statt eines Verlusts von rund 85'000 Franken weist Lichtensteig einen Gewinn im Millionenbereich aus – davon soll nun die Bevölkerung profitieren. Aktualisiert 25.02.2022, 13.32 Uhr

In Lichtensteig sollen die Steuern um vier Prozentpunkte gesenkt werden. Bild: PD

Das Städtchen Lichtensteig reiht sich nahtlos an die anderen Gemeinden im Toggenburgs an. Anstelle eines budgetierten Verlusts von 85'200 Franken resultiert ein Gewinn von gut einer Million Franken. Aufgrund dieses positiven Abschlusses beantragt der Gemeinderat eine Senkung der Gemeindesteuern um vier Prozentpunkte.

Der Gemeinderat bemerkt in seiner Mitteilung weiter an, dass die finanzielle Talsohle der vergangenen Jahre durchschritten sei, die privaten Investitionen wieder ansteigen würden und die Einwohnerzahlen zunähmen. Die strategische Entwicklung der letzten Jahre entfalte nun ihre Wirkung.

Verschiedene Bereiche tragen zum positiven Ergebnis bei

Das Ergebnis sei aufgrund der höheren Einnahmen, besonders bei den Steuern, zu Stande gekommen. Speziell positiv wirke sich der grosse Elan im Liegenschaftsmarkt aus (Handänderungssteuern und Gebühren) sowie Nachzahlungen aus den Vorjahren. Zudem hätte es grössere Buchgewinne (etwa die Neuschätzung Alte Turnhalle) gegeben. Im Weiteren musste der Gewinn 2021 gemäss Amt für Gemeinden neu verbucht werden.

Der Gewinn werde soweit möglich für zusätzliche Abschreibungen genutzt (769‘712.95 Franken). Der Rest werde ins Eigenkapital eingelegt (249‘556.87 Franken). Die Kosten konnten hingegen im Griff gehalten werden. Einzig im Bereich Verkehr sei das Budget leicht überschritten worden. Zurückzuführen sei dies auf die Mehraufwendungen im Winterdienst. Durch die vielen Schneetage fielen die Personal-, Fahrzeug- und Verbrauchsmaterialkosten höher aus.

Starke Verschiebungen habe es im Bereich Gesundheit gegeben. Dort stiegen die Kosten für die Spitex merklich. Auf der anderen Seite sanken die Auslagen für die Pflegefinanzierung in den Heimen um 30'000 Franken. Im Sozialen habe es grosse Nachzahlungen von IV-Renten aus Vorjahren gegeben, was die Rechnung entlastete.

Ausgeglichene Rechnung wird erwartet

Die Kosten des laufenden Jahres bleiben gemäss Mitteilung stabil. Etwas höher würden sie bei der Bildung liegen. Verursacht unter anderem durch höhere Schülerzahlen in der Oberstufe oder die Lager, die wieder durchgeführt werden.

Ansteigen würden die Aufwände auch für die Soziale Sicherheit infolge eines Fremdplatzierungsfalles (plus 80'000 Franken). Überdies tragen die Gemeinden neu die gesamten Kosten für Krankenkassen-Verlustscheine (plus 65'000 Franken). Im Bereich Verkehr werde der Aufwand für die Abschreibungen infolge Projektabschlüssen (plus 60'000 Franken) ansteigen.

Auf der anderen Seite sei davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen weiter ansteigen. Deshalb erwartet Lichtensteig für das laufende Jahr eine ausgeglichene Rechnung. (gk)