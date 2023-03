Lichtensteig: Rathaus für Kultur feiert 4-jähriges Jubiläum

Lichtensteig Das «Rathaus für Kultur» feiert vierjähriges Jubiläum, doch in einem Jahr läuft der Mietvertrag aus – wie geht es dann weiter? Im März 2019 startete das Projekt «Rathaus für Kultur». Nun feiert das Rathaus sein vierjähriges Jubiläum und startet in das letzte Jahr des fünfjährigen Vertrags mit der Gemeinde. Derzeit finden Gespräche zwischen Verein und Städtli statt, um die Zusammenarbeit langfristig zu erneuern. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

In der Rathausstube ist eine Bar eingerichtet. Die Stühle und Tische wurden zum Teil von Gönnern und lokalen Unternehmen gesponsert. Bild: Sascha Erni

Diesen Freitag feiert das «Rathaus für Kultur» in Lichtensteig sein vierjähriges Bestehen – gleichzeitig wird an diesem Abend die neue Saison eröffnet. Gefeiert wird mit einer abendfüllenden Veranstaltung, an der die Kulturschaffenden im Rathaus ihre Ateliers für die Bevölkerung öffnen. Nach einem Znacht werden zwei Konzerte und eine Kellerfete stattfinden. «Wir haben uns im Januar und im Februar eine Pause gegönnt und keine Veranstaltungen organisiert», sagt Maura Kressig, Co-Geschäftsleiterin im «Rathaus für Kultur». Die Zeit habe man für Planungen genutzt. Nun freue man sich, dass wieder eine lebendigere Phase im Haus anbreche.

Das «Rathaus für Kultur» an der Hauptgasse ist im März 2019 mit der Idee gestartet, aus dem Lichtensteiger Rathaus einen Treffpunkt für Kunst und Kultur zu machen. Das Initiantentrio aus Maura Kressig, Sirkka Ammann und Maurin Gregorin und die Gemeinde unterzeichneten einen Gebrauchsleihvertrag für fünf Jahre. Der Verein erhält jährlich 20’000 Franken, Miete muss er keine zahlen. Lediglich für die Nebenkosten und den Unterhalt müssen die Initiantinnen aufkommen.

Die Rathausstube ist bereit, um am Freitag die ersten Gäste der neuen Saison zu empfangen. Bild: Alain Rutishauser

Gemeinde und Verein in Gesprächen um langfristige Lösung

Dieser Vertrag läuft im März 2024 aus – das «Rathaus für Kultur» geht also ins letzte Vertragsjahr. Derzeit finden Gespräche für eine langfristige Lösung zwischen dem Städtli und dem Verein statt. «Die Gemeinde will in dieselbe Richtung wie wir, was sehr schön ist», sagt Kressig. Einige Punkte seien noch nicht geklärt, etwa, ob künftig auch grössere Investitionen am Haus möglich sind. «Langfristig ist auch ein Verkauf des Rathauses möglich», sagt Stadtpräsident Mathias Müller auf Anfrage.

Maura Kressig ist Co-Geschäftsleiterin im Verein «Rathaus für Kultur». Bild: Alain Rutishauser

Kommende Woche findet ein weiteres Treffen zwischen Kressig und Müller statt. «Im Sommer sollen die Verträge unterzeichnet sein», sagt Kressig. Sie betont, dass es sich dabei nicht um eine Verlängerung der Pilotphase, sondern eine Nachfolgelösung für den langfristigen Betrieb handelt. Kressig fügt an:

«Seitens der Gemeinde wird immer wieder signalisiert, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Das ist extrem motivierend.»

Stadtpräsident schwärmt vom «Rathaus für Kultur»

Mathias Müller sagt über das Projekt: «Das ‹Rathaus für Kultur› trägt einen wichtigen Teil zur Wiederbelebung des Städtli bei.» Die Zahlen würden zeigen, dass im vergangenen Jahr 3000 Personen für Veranstaltungen ins Städtli gekommen seien. Besonders zu erwähnen sei das enorme Engagement der Leiterinnen, welche ins Toggenburg zurückgekehrt seien und einen wichtigen Beitrag für eine attraktive Region leisten würden. Müller fügt an:

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig. Bild: Michel Canonica

«Zu guter Letzt war das ‹Rathaus für Kultur› ein wesentlicher Baustein für den Gewinn des Wakkerpreises, welcher für das Standortmarketing Gold wert ist.»

So wohlwollend das Städtli seit der Lancierung des Projekts agierte, so skeptisch war ein Teil der Bevölkerung. «Woher sollen denn die Leute kommen?», hiess es beispielsweise. Dieser anfängliche Gegenwind ist verflogen. Kressig sagt: «Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist gewachsen.» Pluspunkte habe man mit der sanften Renovation sammeln können, als man sorgfältig mit den alten Materialien umgegangen sei und eine Immobilie, die der Gemeinde gehört, mit eigenen Mitteln aufwerten konnte. «Wir haben bewiesen, dass wir es ernst meinen mit dem Projekt.»

Im Herbst 2018 ging das Rathaus für Kultur mit einer Crowdfunding-Kampagne an den Start. Dazu wurde auch das Sommerbeizli auf dem Bankplatz aus dem Winterschlaf geholt. Bild: Sascha Erni (14. September 2018) Das Crowdfunding war erfolgreich. Monatelang bauten freiwillige Helfer das Innere des denkmalgeschützten Rathauses um. Bild: Sascha Erni Am 9. März 2019 eröffnete das Rathaus für Kultur mit einem Festakt. Bild: Sascha Erni Auch der Schwesterverein Dogo – Residenz für Neue Kunst legte los. Bereits im April führten die jungen Künstlerinnen und Künstler durch ihre Ateliers. Bild: Sascha Erni Die Kunstschaffenden aus aller Welt wohnten jeweils einige Monate bei Dogo im Rathaus und zeigten mit Werkschauen ihre im Toggenburg entstandenen Arbeiten. Bild: Sascha Erni Beliebt waren im ersten Jahr besonders auch die Partys im Rathauskeller. Bild: Sascha Erni Während den Jazztagen verwandelte sich der grosse Ausstellungsraum in einen Dancefloor. Bild: Sascha Erni Ein Highlight des ersten Jahres war das zusammen mit dem Familienzentrum organisierte Kinderfest. Bild: Sascha Erni Das ganze Jahr über fanden in und um das Rathaus für Kultur Konzerte wie hier von «Kamala» statt. Bild: Sascha Erni Für aufwendigere Veranstaltungen wie den Auftritt von Livia Rita nutzte das Rathaus für Kultur die Kalberhalle. Bild: Sascha Erni Ins neue Jahr starteten das Rathaus für Kultur und Dogo mit einer ersten Kollaboration: Die Gruppenausstellung «Rivapiana» des Steckborner Kollektivs «Haus zur Glocke» lockte hunderte Besucher an. Bild: Sascha Erni An der Geburtstagsfeier vom 7. März machte das Duo «Daif» mit tanzbaren Beats und nachdenklichen Texten die Aufwartung im Rathaus für Kultur. Bild: Sascha Erni

Publikumszahlen schwanken noch zu sehr

Gleichzeitig gebe es definitiv noch Verbesserungspotenzial. «Wir wollen mehr Stellen schaffen, die uns in den Bereichen Kommunikation und Veranstaltungen unterstützen», sagt Kressig. Zu dritt teilt sich die Geschäftsleitung 100 Stellenprozent, gewünscht seien 50 Prozent mehr. «Finanziell war dies bisher nicht möglich. Es ist aber unser Ziel, dass wir nicht stagnieren und das Projekt weiter wachsen kann.»

Man wolle mehr Werbung machen und so ein breiteres Stammpublikum für sich gewinnen. «Die Besucherzahlen schwanken zum Teil extrem. Mal kommen überraschend viele, mal ist es ein kleineres Publikum. Dies ist aber ein klassisches Problem bei Veranstaltungen auf dem Land.» Ausserdem will der Verein jüngere Leute ins Boot holen. Kressig sagt: «Als wir begonnen haben, waren wir Mitte oder Ende 20. Mittlerweile sind wir 30 oder älter. Das ‹Rathaus für Kultur› soll aber jung bleiben.»

