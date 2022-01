Stiftung übernimmt Gebäude des Chössi-Theaters

LICHTENSTEIG Das Gebäude des Chössi-Theaters bekommt einen neuen Besitzer, doch das Theater darf bleiben Die Bahnhalle Lichtensteig geht in die Hände einer gemeinnützigen Stiftung über. Das geschützte Gebäude soll in den nächsten Jahren renoviert werden. Die Idee ist, dass die Liegenschaft Teil der Kulturmeile vom Bahnhof Lichtensteig zum Stadtufer wird. Martin Knoepfel Aktualisiert 19.01.2022, 05.00 Uhr

Das Chössi-Theater Lichtensteig ist seit fast 40 Jahren in diesem Gebäude zu Hause. Bild: Sabine Camedda

Das Gebäude des Chössi-Theaters Lichtensteig gehört neu einer gemeinnützigen Stiftung mit dem Namen Zukunft Bahnhof. Sie wurde im letzten November gegründet und ist in Lichtensteig ansässig. Die Stiftung übernehme von der Fritz Schiess AG und der Familie Schiess die Bahnhalle und sichere das Gebäude langfristig für den Betrieb des Chössi-Theaters, heisst es unter anderem in einer Mitteilung vom Montagnachmittag.

«Das wertvolle Erbe der privaten Kulturförderung durch die Familie Schiess wird weitergeführt.»

Exponenten des Chössi-Theaters seien seit längerem mit der Familie Schiess in Kontakt gewesen. Es sei dabei um allfällige Renovationen am Gebäude gegangen. Kleinere Sachen, wie Bruno Sutter, Stiftungsrat von Zukunft Bahnhof, erklärt.

Die Fritz Schiess AG brauche die Liegenschaft nicht für die Produktion. Die Familie Schiess ihrerseits sei sehr interessiert an einer guten Zukunft des Hauses, betonte Bruno Sutter. Mit der Zeit habe sich die Idee eines Handwechsels herauskristallisiert.

Kulturmeile als Fernziel

Die Stiftung wolle das kulturelle Erbe rund um die Bahnhalle weiterführen und weiterentwickeln. Dazu gehören auch der Erhalt der wertvollen Bausubstanz und die aktive Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Denkmalschutzes, schreiben die Stiftung und die Fritz Schiess AG.

Die Stiftung will darüber hinaus das Areal des Bahnhofs Lichtensteig bespielen. Bruno Sutter erinnert in diesem Zusammenhang an die Idee einer Kulturmeile vom Bahnhof Lichtensteig via Bahnhalle / alter Bahnhof zur Fabrik der ehemaligen Fein-Elast Grabher AG bei der Schleusenbrücke, die heute als Stadtufer firmiert. Man habe deshalb schon Kontakt aufgenommen zu den Initianten der Neunutzung der ehemaligen Fabrik, sagt Bruno Sutter.

Renovation der Bahnhalle ist geplant

In einem ersten Schritt soll das Gebäude renoviert werden, heisst es in der Mitteilung zum Schluss. Das Chössi-Theater und das Gofechössi könnten die Infrastruktur aber weiterhin zu günstigen Preisen nutzen.

Was genau an Renovationsarbeiten nötig ist, weiss Bruno Sutter noch nicht. Man habe die Aufwendungen für die Planung bisher tief gehalten, da noch nicht feststand, dass die Stiftung das Gebäude, das eigentlich auf Wattwiler Boden liegt, würde erwerben können. Es brauche noch Abklärungen mit der Gemeinde und dem Denkmalschutz. Bruno Sutter rechnet deshalb nicht mit einem Beginn der Renovationsarbeiten in diesem Jahr.

Ein wichtiges Anliegen ist ihm aber laut eigener Aussage, dass das Chössi-Theater wegen der Renovation nicht ausziehen muss. Allenfalls sei eine Verlängerung der Sommerpause denkbar, sagt der frühere Präsident des Chössi-Theaters.

Stadtpräsident präsidiert auch die Stiftung

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig, ist Präsident der Stiftung Zukunft Bahnhof. Bild: PD

Die Stiftung Zukunft Bahnhof ist in Lichtensteig ansässig. Stiftungsratspräsident ist Stadtpräsident Mathias Müller. Dem Stiftungsrat gehören noch Jan Colruyt und Bruno Sutter (beide aus Lichtensteig) an.

Über den Kaufpreis für die Liegenschaft sei Stillschweigen vereinbart worden, sagt Bruno Sutter. Auch über die Geldgeber liess sich nichts in Erfahrung bringen. Sie wollen laut Bruno Sutter im Hintergrund bleiben. In der Mitteilung ist etwas nebulös von kulturaffinen Personen die Rede.

Seit 1985 sei das Chössi-Theater in der Bahnhalle zu Hause. Es zähle zu den bekanntesten Kleinkunstveranstaltern der Schweiz mit rund 40 Vorstellungen pro Jahr. Dazu kämen noch Eigenproduktionen in Zusammenarbeit mit der Kantonsschule und die Aktivitäten des Gofechössi, schreiben die Stiftung und die Fritz Schiess AG in der Medienmitteilung. Die Mitteilung weist auch darauf hin, dass viele Veranstalter und Künstlerteams von der «einmaligen Infrastruktur» der Bahnhalle und des Proberaums im Bahnhof Lichtensteig profitiert hätten.