Das Chössi-Theater rüstet sich fürs Jahr 2021 – Gofechössi überträgt unterdessen das «Schtärnäfunklä» live

Die Gofechössi-Veranstaltungsreihe «Schtärnäfunklä» sind vier Geschichtenabende für kleine und grosse Zuhörerinnen und Zuhörer in stimmungsvoller, ruhiger, adventlicher Atmosphäre im Chössi-Theater beim Bahnhof Lichtensteig. Aufgrund der aktuellen Coronabestimmungen muss das Gofechössi eine Zwangspause einlegen, was die Vorstellungen im Theater betrifft. Doch die Verantwortlichen haben eine Lösung gefunden, damit die Familien trotz Corona live bei den letzten beiden «Schtärnäfunklä» in diesem Jahr mit dabei sein können. Das Gofechössi sendet das Schtärnäfunklä am Mittwoch, 16. und Mittwoch, 23. Dezember, um 18.00 Uhr, live via Zoom. Via folgendem Link gelangen Interessierte zur Live-Übertragung: https://zoom.us/j/98317093522



Susanne Roth führt durch die Veranstaltung und Jörg Bohn erzählt eine spannende Geschichte. Möglich wird diese Übertragung dank der Unterstützung von Tobias Kobelt vom Macherzentrum in Lichtensteig. (pd/dh)