Lichtensteig Neuer Vereinspräsident: «Das Chössi ist ein gut funktionierender Theaterbetrieb» Volker Ranisch folgt auf den langjährigen Chössi-Präsidenten Urban Kressibucher. Der deutsche Schauspieler bringt über 30 Jahre Theatererfahrung mit und ist sich sicher: Eine Runderneuerung braucht das Chössi-Theater in Lichtensteig nicht. Sascha Erni 20.08.2021, 05.00 Uhr

Möchte in den Dialog mit dem Publikum und Künstlerinnen und Künstlern treten: Volker Ranisch ist neuer Präsident des Vereins Chössi-Theater. Bild: Sascha Erni

Am 10. Juli wählte die Mitgliederversammlung des Vereins Chössi-Theater in Lichtensteig Volker Ranisch zum neuen Präsidenten (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete am 12. Juli). Mit der ersten Vorstandssitzung vom 16. August hat der 55-jährige Schauspieler aus Mosnang nun die Nachfolge von Urban Kressibucher angetreten. Als erste grosse Aufgabe steht das 40-Jahr-Jubiläum des Chössi-Theaters Anfang September auf dem Plan.

Aus der DDR in die weite Welt

Auch Volker Ranisch kann auf eine bemerkenswerte Lebensgeschichte blicken. Aufgewachsen ist er in Chemnitz, in der ehemaligen DDR. Dort durfte er in einem Kindertheater mitwirken. Das wurde für ihn zu einem prägenden Erlebnis, einer sinnvollen Nische, wie er sagt.

«Da konnte man einfach mal etwas machen, konnte träumen, übers Leben nachdenken und gemeinsam mit Gleichgesinnten Dinge umsetzen, unabhängig von Kampf- und Durchhalteparolen.»

Der Schritt zum Schauspielstudium in Leipzig war naheliegend, es folgte das erste Engagement am Schauspielhaus.

Die Lehrjahre folgten auf die Ausbildung

Seine Zeit in Leipzig sei spannend und lehrreich gewesen, erläutert Volker Ranisch. Spannend vor allem, da die DDR kurz vor dem Mauerfall stand. «Mitzuerleben, wie ein solches System implodiert, das kann man gar nicht beschreiben.» Sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig bezeichnet Ranisch als eine gute Basis, die eigentlichen Lehrjahre seien aber erst im Anschluss gefolgt.

Als Schauspieler fühlt sich Volker Ranisch auch auf der Chössi-Bühne wohl. Bild: Sascha Erni

Er sammelte Ensembleerfahrungen, lernte, wie ein Theaterbetrieb funktioniert, erhielt Engagements bei Film und Fernsehen. Während seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Berliner Theater im Palais lernte er unter anderem das Handwerk der Regie und Dramaturgie. Dann wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit, ein wichtiger Punkt für Ranisch, denn mit Blick auf die DDR-Vergangenheit sagt er heute:

«Das Schöne daran ist, dass ich den Wert eines weitestgehend selbstbestimmten Lebens zu schätzen weiss.»

Präsidentschaft statt Programmteam

Theaterproduktionen führten ihn von Berlin über Hamburg bis nach Zürich und durch die Schweiz. Seit einigen Jahren lebt er im Weiler Rick bei Mosnang. Und er lernte bald das Chössi kennen. Über längere Zeit habe man miteinander konferiert, ob man nicht etwas gemeinsam auf die Bühne bringen könnte.

Der Schritt in den Vorstand sei dann schnell und überraschend gekommen. Er habe 2020 bei der Arbeit an seiner «Via Mala»-Inszenierung erfahren, dass im Chössi Veränderungen anstünden. Ihn habe vor allem die künstlerische Ausrichtung des Theaters und damit die Mitarbeit im Programmteam interessiert. Seine jetzige Position findet Ranisch aber mindestens ebenso spannend, selbst wenn er ursprünglich das Präsidium gar nicht angestrebt hatte.

«Wir sind hier schliesslich nicht am Burgtheater»

Bahnbrechende Pläne brauche es fürs Chössi-Theater nicht, meint Ranisch. Er betont im Gespräch die grossartige Arbeit des früheren Vorstands und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Auch verweist er auf die hervorragenden Strukturen, die sein Vorgänger mit seinem Team aufgebaut hat, die Zusammenarbeit mit dem Rathaus für Kultur und der Gemeinde Lichtensteig. Nun gelte es, den Prozess der Erneuerung gemeinsam voranzutreiben.

Natürlich sei für ihn als Schauspieler das Künstlerische am spannendsten. Jedoch sei er über die Zeit der Selbstverwirklichung hinaus. Vielmehr freue er sich auf einen anregenden Dialog mit dem Publikum, auf die Begegnungen mit den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Inszenierungen. Dafür müsse man nicht alles auf den Kopf stellen. «Wir sind hier schliesslich nicht am Burgtheater», sagt Volker Ranisch und lacht. Denn in einem ist sich der Schauspieler sicher: «Das Chössi ist ein gut funktionierender Theaterbetrieb.»