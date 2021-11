Lichtensteig: Nadja Räss und Markus Flückiger zu Gast

LICHTENSTEIG Chössi-Theater: Jodel und Schwyzerörgeli sorgten für die Entspannung Nachdem unlängst Sina ihren Auftritt im Chössi-Theater absagen musste, traten nun am Samstag Nadja Räss und Markus Flückiger ins Scheinwerferlicht – dem Publikum gefällt’s. Christoph Heer Aktualisiert 28.11.2021, 13.13 Uhr

Nadja Räss und Markus Flückiger traten am Samstagabend auf die Bühne des Chössi-Theaters. Bild: Christoph Heer

Das war natürlich schade, als Sina ihren Auftritt absagen musste und das erst noch am Tag ihres geplanten Auftritts. Doch infolge gesundheitlicher Problems eines Teammitglieds ging es nicht anders. Nun, was will man machen? Nach vorne schauen und sich ab dem freuen, was noch folgt.

Und das war am Samstagabend das Duo Nadja Räss und Markus Flückiger. Will heissen; stimmkräftiger Jodelgesang paart sich mit melodiösem Schwyzerörgeli-Sound. Eine musikalisch-gesangliche Paarung, die bei den rund 30 Besuchern gut ankommt.

Was heisst denn bloss «Fiisigugg»?

«Fiisigugg» heisst das aktuelle Programm der beiden Musiker. «An diesem hatten wir jetzt genug Zeit, um daran zu feilen, bis es gut genug ist», sagt Nadja Räss, eingangs ihres Konzerts. Kombiniert man ein altgermanisches Wort für Gaukler mit dem Einsiedler Dialektausdruck für Tüftler, kommt dieses «Fiisigugg» hervor.

Verspielt, verstiegen, virtuos und doch vertraut, sollte das Konzert werden. So jedenfalls wurde es angekündigt. Und sie hielten Wort. Schon beim zweiten Arrangement forderte Nadja Räss die Besucher auf, ihre Augen zu schliessen und sich fallen zu lassen.

«Vergesst euren Alltag in den kommenden Minuten. Schliesst die Augen und taucht ab.»

Entschleunigung pur, hiess es fortan und das ist etwas, was sich jeder in diesen Momenten gönnte. Man merkte es den Protagonisten, unten auf der Bühne an, dass sie sich freuten wieder auf der Bühne zu stehen.

«Wir freuen uns natürlich auch darum insbesonders, weil wir genau hier auf der Bühne stehen können», sagte Nadja Räss, die wie ihr Musikkollege Markus Flückiger zu den bekanntesten Protagonisten der neueren Schweizer Volksmusik gehört. Es war ein kurzweiliger, toller Abend, für den die Macher des Chössi-Theaters verantwortlich zeichnen.

Hinweis: Am 1. Dezember geht es weiter im Programm, dann mit einem «Geschichtenabend im Advent» für die ganze Familie ab vier Jahren.