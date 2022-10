Infoveranstaltung zu Pilotprojekt «Mini Velostadt Lichtensteig»

Lichtensteig Bevölkerung scheint bereit für eine Velostadt – Gemeinderat sagt: «Wollen im Frühjahr mit ersten Pilotmassnahmen beginnen» Am vergangenen Samstag fand in Lichtensteig vor dem Rathaus ein Infoevent zum Förderprojekt «Mini Velostadt Lichtensteig» statt. Dabei entstand eine angeregte Diskussion über viele Ideen und Problematiken. Alain Rutishauser 03.10.2022, 17.45 Uhr

Der Infoanlass vor dem Rathaus in Lichtensteig war gut besucht. Bild: PD

Rund 80 Leute begaben sich am Samstag trotz teils strömenden Regens vor das Rathaus in Lichtensteig, wo ein Infoanlass zum Förderprojekt «Mini Velostadt Lichtensteig» stattfand. Dieses sieht vor, der Bevölkerung in den kommenden Jahren das Velo schmackhaft und es zum primären Fortbewegungsmittel im Städtli zu machen.

Peter Stocker, Gemeinderat und Präsident der Energiekommission Lichtensteig. Bild: PD

«Wir wollten von der Bevölkerung wissen, wo es beim Projekt allfällige Mängel gibt und wo sie Potenzial sieht», sagt Peter Stocker, Präsident der Energiekommission, die gemeinsam mit dem Förderverein Energietal Toggenburg das Projekt in die Wege geleitet hat.

Durchmischte, vorwiegend positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen der Besuchenden zum Veloprojekt waren bunt durchmischt. «Die Mehrheit war positiv gestimmt und fand die Idee einer Velostadt gut. Andere, vorwiegend Autofahrerinnen und Autofahrer, haben kein Bedürfnis für Veloparkplätze oder Ladestationen», sagt Stocker.

Christoph Kauz, Geschäftsführer des Energietals Toggenburg. Bild: PD

Christoph Kauz, Leiter der Geschäftsstelle Energietal Toggenburg, fügt an:

«Einige wenige fragten sich noch, ob Lichtensteig der richtige Ort für das Velo oder ob es hier zu hügelig sei.»

Kauz findet jedoch, mit E-Bikes stelle dies kein Problem mehr dar.

Am Infoanlass hat das Projektteam eine Karte von Lichtensteig aufgehängt, auf der Besuchende aufzeigen konnten, wo sie Probleme oder Potenzial sehen. Herausgekommen seien rund zehn neuralgische Punkte in Lichtensteig, die immer wieder genannt wurden.

«Viele sprachen die Problematik an der Loretostrasse als Hauptachse für Velofahrer an. Trotz gelben Streifens fühlen sie sich dort nicht sicher, insbesondere wegen Lastwagen und Bussen», sagt Peter Stocker. Er weist jedoch darauf hin, dass die Gemeinde kürzlich ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Loretostrasse in Auftrag gegeben habe, über das sie in nächster Zeit informieren werde.

Auf einer Karte konnten die Besuchenden einzeichnen, wo sie Probleme oder Gefahren im Strassenverkehr sehen. Bild: PD

Abschliessbare Veloplätze und Sharingangebote

Ein Wunsch mehrerer Besuchenden seien abschliessbare Veloplätze beim Bahnhof gewesen. Stocker sagt:

«Bei den mittlerweile teuren E-Bikes verstehe ich es, wenn man wegen Vandalismus oder Diebstahl nicht bereit ist, das Velo unbewacht stehen zu lassen.»

Die Besuchenden seien auch offen gegenüber Sharingangeboten gewesen, also Veloverleihe oder -miete, und sagten, wenn es die Möglichkeit gäbe, würden sie dies ausprobieren.

Das Projektteam wies die Besuchenden zudem auf das Schulangebot des Bundes hin, der Sicherheitsschulungen, E-Bike-Kurse, Velogeschicklichkeitskurse oder Velowartungskurse mit dem lokalen Velohändler anbietet. «Besonders der Velowartungskurs stiess auf grosses Interesse. Einige wollen dies nun in der Schule durchführen», sagt Christoph Kauz.

Die Besuchenden konnten mit Daumen anzeigen, welche Ideen und Massnahmen sie gut oder wünschenswert finden. Bild: PD

Frühjahr 2023 sollen erste Pilotmassnahmen folgen

Nun werden die Ergebnisse des Events ausgewertet. Die gesammelten Informationen werden dann an die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften geschickt, die eine Kurzeinschätzung der erhaltenen Feedbacks erstellt. Ende Oktober liefert das Projektteam einen Zwischenbericht ans Bundesamt für Energie, um das zugesicherte Budget zu erhalten.

Aufgrund der positiven Resonanz am Infoanlass werde das Projekt nun definitiv ausgearbeitet. Demnächst würden die Massnahmen im Gemeinderat vorgebracht. Peter Stocker sagt:

«In den nächsten Monaten wollen wir das Projekt so weit fortführen, dass wir im Frühjahr mit ersten Pilotmassnahmen beginnen können.»