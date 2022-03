Gofechössi: Ab zwei Jahren ins Theater

LICHTENSTEIG Aussergewöhnliche Ostschweizer Premiere für alle ab zwei Jahren: Gofeschössi zeigt «Chüssi» im «Chössi» Theater für die Allerkleinsten, das auch grössere Theaterbesucherinnen und -besucher fasziniert, steht am Samstag im «Chössi»-Theater auf dem Programm. Die Gruppe Lowtech Magic – Cornelia Hanselmann war schon mehrfach Gast im Toggenburg – hat mit «Chüssi» ein tolles Stück entwickelt, das begeistert. Aktualisiert 13.03.2022, 17.00 Uhr

Die Aufführung von «Chüssi» im «Chössi» wird in der Bahnhalle gezeigt. Bild: PD

Auf der Bühne steht ein grosses, weiches Etwas. Es wackelt und wobbelt, dann wird es wieder still, es streckt sich und reckt sich und wird langsam wach. Wer oder was versteckt sich darin?

Ein Arm, ein Bein und noch ein Arm… Es entsteht eine mitreissende und faszinierende Geschichte, die mit wenig Sprache, viel Bewegung und Inspiration auskommt.

Spiel zwischen Musik und Tanz

«Chüssi» ist ein zauberhaftes Stück für die Kleinsten: Eine Tänzerin und ein Musiker erzählen mit Material, Klängen und Bewegung vom Werden und Wachsen, vom Welten erforschen und Welten formen.

Im Spiel zwischen Musik und Tanz erkunden die beiden das Material und nehmen kleine und grosse Gäste mit auf Entdeckungstour. Vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen – mal leise, mal laut, zart und stark, mal sichtbar, mal versteckt.

Schon mehrere Auftritte im Gofechössi

Auf der Bühne stehen Cornelia Hanselmann und der Musiker Christoph Scherbaum. Die Gruppe Lowtech Magic begeisterte bereits mehrfach mit ausserordentlichen Theatern im «Gofechössi».

Der Name ist Programm bei der Theatergruppe: Mit wenigen einfachen, aber schlau eingesetzten Mitteln erwecken sie tolle Illusionen und Fantasiewelten. Auch das gehört zum Theater von Lowtech Magic: Die kleinen Wunder, die grossen Ziele sowie das Streiten und sich Versöhnen; alles ist perfekt für kleine Theatergäste vorbereitet, um den Appetit auf das Theater anzuregen.

Nun kommen sie mit der neuesten Produktion zurück, diesmal für alle ab zwei Jahren. «Chüssi» ist ein wunderbar vergnügliches Theatererlebnis – nicht verpassen!

«Gofeschtond» im Bahnhof

Die Gofeschtond beginnt um 17 Uhr im Bahnhof Lichtensteig. Im Probelokal des «Chössi»-Theaters im Gebäude des Bahnhofs Lichtensteig, können sich die Kinder jeweils eine Stunde vor den öffentlichen Vorstellungen mit dem Thema des nachfolgenden Stücks auseinandersetzen – dies durch das direkte Erleben mit allen Sinnen. Danach sind die jungen Theaterbesucherinnen und -besucher gut gerüstet für die anschliessende Vorstellung. (pd)

Das kulturelle Familienprogramm mit Lowtech Magic und «Chüssi» findet am Samstag, 19. März, um 18 Uhr im Chössi-Theater in der Bahnhalle in Lichtensteig statt. Die Chössi-Beiz ist von 17 bis etwa 21 Uhr, die Tageskasse von 17.30 bis 18 Uhr offen. Vorverkauf bis Freitagabend via www.gofechoessi.ch oder Telefon +41(0)58 228 23 99.