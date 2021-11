Katholisch Lichtensteig: Positive Bilanz der Jubiläumsfeiern

LICHTENSTEIG 50 Jahre neue katholische Kirche: Das Jubiläum wurde mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert Die Katholikinnen und Katholiken von Lichtensteig feierten das Jubiläum der heutigen Kirche unter anderem mit einer Podiumsdiskussion zur Bedeutung der Religion und mit einer Reise zu anderen Gotteshäusern des gleichen Architekten. Aktualisiert 10.11.2021, 05.00 Uhr

Die Diskussion über die Bedeutung der Kirche in der heutigen Gesellschaft fand in der Kirche selber statt. Bild: PD

(pd) Den Auftakt der von 2020 auf dieses Jahr verschobenen Jubiläumsaktivitäten «50 Jahre neue katholische Kirche Lichtensteig» bildete die ökumenische Toggenburger Landsgemeinde. Unter dem Motto «Nicht Mauern feiern, sondern das Leben in den Maueren» organisierte die Kirchgemeinde eine offene Podiumsdiskussion.

Teilnehmer waren die Informatikstudentin Damaris Schmid aus Mogelsberg, der Bischof von St.Gallen, Markus Büchel, der Präsident des Evangelisch-reformierten Kirchenrats des Kantons St.Gallen, Pfarrer Martin Schmidt, und Christian Leitz, Konzernhistoriker und Leiter Nachhaltigkeit der UBS. Die Gesprächsleitung hatte Klaus Ammann, Redaktor Schweizer Radio SRF.

Diskussion über die Bedeutung der Kirche

Das Publikum diskutierte aktiv mit. Ein wichtiger Konsens junger und älterer Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer war eine Aussage zur Bedeutung der Kirche. Der Mensch brauche Religion, um Halt und Sinn des Lebens zu finden. Hingegen müssten die hier vertretenen Kirchen neue Wege zu den Menschen finden, lautete die Folgerung.

Beim Jubiläum wurde allen Besuchern eine Kirchengeschichte der vier Kirchenräume von Lichtensteig übergeben. Darin sind die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Loretokapelle und die Dreifaltigkeitskapelle geschichtlich erläutert und erklärt. Verfasser der Kirchengeschichte ist René Stäheli aus Lichtensteig.

Der Kolumbansweg führt auch durch die Schweiz

Am selben Tag weihte Bischof Markus Büchel die Plakette zum Kolumbanweg ein. Diese wurde neu beim Portal der katholischen Kirche Lichtensteig angebracht.

Eine internationale Initiative lanciert einen Weg zum Gedenken an den heiligen Kolumban, welcher zusammen mit Gallus in Europa missionierte. Der Weg führt vom Ursprung in Irland über Frankreich, die Schweiz und Österreich nach Bobbio in Italien.

Markus Büchel, Bischof von St.Gallen, weihte die Plakette für den Kolumbanweg. Bild: PD

Am 5. September feierte die Pfarrei Lichtensteig und die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg einen Festgottesdienst. Dazu waren alle ehemaligen Seelsorgerinnen und Seelsorger von Lichtensteig eingeladen.

Imposantere Kirchen in den Kantonen Solothurn und Wallis

Am Wochenende vom 25./26. September organisierte die Pfarrei eine Exkursion zu den anderen Kirchen des Architekten der neuen katholischen Kirche Lichtensteig, Walter Maria Förderer. Die beiden Kirchen von Bettlach und Hérémence sind im Stil deutlich als Werke des gleichen Architekten zu erkennen. Beide sind auch wesentlich imposanter als die Kirche in Lichtensteig.

Frohes Treffen nach dem Festgottesdienst. Bild: PD

Von 1531 bis 1967 diente die Stadtkirche von Lichtensteig als paritätische Kirche beiden Konfessionen. In den 1960er-Jahren beschlossen die beiden Kirchgemeinden, baulich getrennte Wege zu gehen. Die evangelische Kirche stammt von 1967.

Den Architekturwettbewerb für die neue katholische Kirche St. Gallus Lichtensteig gewann der Schaffhauser Architekt Walter Maria Förderer. Sein Konzept bestand darin, eine begehbare Skulptur zu schaffen.

Die katholische Kirche wurde in den Jahren 1968 bis 1970 erstellt und 1970 vom Bischof von St. Gallen geweiht. Die rund 100 Jahre alte neugotische Stadtkirche wurde damals abgebrochen. Das kann man der Schrift von René Stäheli entnehmen.