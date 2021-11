Mosnang: Gemeinderat beantragt tieferen Steuerfuss

LIBINGEN/MOSNANG Steuern senken und Land verkaufen: Darum geht es an der Bürgerversammlung Der Gemeinderat von Mosnang budgetiert für 2022 einen Gewinn von knapp 100'000 Franken in der Erfolgsrechnung. Dies obwohl er von einer Steuerfusssenkung ausgeht. Die Geschäfte der Bürgerversammlung im Detail. Martin Knoepfel 19.11.2021, 15.23 Uhr

Bei der Erweiterung des Schulhauses Mühlrüti ist die Aufrichte noch vor Weihnachten vorgesehen. Bild: Gemeinde Mosnang

Eine gute Nachricht gab's gleich zu Beginn der Vorversammlung am Donnerstagabend in Libingen: Die Rechnung 2021 der Gemeinde Mosnang dürfte mit einem Gewinn von rund 300'000 Franken abschliessen, sagte Gemeindepräsident Renato Truniger. Dafür gebe es zwei Gründe.

«Es gab mehr Steuereinnahmen als erwartet, und wir sind mit dem Geldausgeben nicht nachgekommen.»

Tiefer als erwartet dürften im laufenden Jahr die Kosten für die Pflegefinanzierung ausfallen. Die Einnahmen aus den Steuern dürften dieses Jahr 400'000 bis 500'000 Franken über Budget liegen. Budgetiert waren für dieses Jahr Ausgaben von fast 20 Millionen Franken und Einnahmen von knapp 19,7 Millionen Franken. Das sollte ein Defizit von 327'000 Franken ergeben.

Optimistisch für die nächsten vier Jahre

Nächstes Jahr sollten die Ausgaben auf 19,55 Millionen Franken sinken, denen Einnahmen von 19,65 Millionen Franken gegenüberstehen. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von 98'000 Franken. Mit dem Budget 2022 beantragt der Gemeinderat zugleich eine Steuerfusssenkung um vier auf 133 Prozent. Dass die Einnahmen trotz Steuersenkung steigen, sei eine Folge der gestiegenen Steuerkraft.

Auch für die Finanzplanperiode, also die nächsten vier Jahre, sehe es gut aus. Der Gemeinderat rechne jeweils mit einer schwarzen Null, sagte der Gemeindepräsident. Ein Steuerprozent entspricht demnach rund 40'000 Franken.

Aufrichte in Mühlrüti vor Weihnachten geplant

Beim Budget 2022 findet man auf der Ausgabenseite keine spektakulären Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2021. Höhere Ausgaben kommen allerdings auf alle Gemeinden im Kanton zu, weil der Kanton als Sparmassnahme die gesamten Kosten für Verlustscheine für nicht bezahlte Krankenkassenprämien auf die Gemeinden überwälzt. Wegen der Coronapandemie dürfte zudem das Alters- und Pflegeheim Hofwis dieses Jahr ein kleines Defizit statt einen Gewinn von 220'000 Franken schreiben.

Schulpräsident Max Gmür sagte unter anderem, dass bei der Erweiterung des Schulhauses Mühlrüti noch vor Weihnachten Aufrichte sein soll. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2022 geplant.

Beim Schulhausneubau in Libingen hat sich eine Verzögerung ergeben. Vor kurzem wurden nun die Abbruch- und die Baumeisterarbeiten für das neue Schulhaus vergeben. Nächstes Jahr sollen die Arbeiten beginnen, und 2023 soll es eingeweiht werden.

In Libingen gehen momentan wenig Kinder zur Schule. Max Gmür ist aber zuversichtlich, dass sich das wieder ändern wird, weil immer wieder junge Leute lange nicht mehr bewohnte Höfe übernehmen.

Landverkauf im Dorf Mosnang beantragt

Der Gemeinderat möchte ein Grundstück an der Bütschwilerstrasse im Dorf Mosnang der Urs Oberholzer Sanitär GmbH aus Dreien verkaufen. Diese plant den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses.

Das Grundstück umfasst 1'250 Quadratmeter Land und kostet 425'000 Franken. Es ist heute eine Wiese. Der Gemeinderat schreibt, der Preis von 340 Franken pro Quadratmeter liege deutlich über den Summen, die bei Landverkäufen in der Umgebung bisher bezahlt wurden.

Genossenschaft plant Überbauung in Mühlrüti

Zudem möchte der Gemeinderat der Genossenschaft «Pro Mosnang» ein Kaufrecht für ein Landstück von 1'640 Quadratmetern in Mühlrüti einräumen. Das Grundstück ist Teil des «Tell-Areals». Die Gemeinde hat dort in den letzten Jahren ihren Besitz arrondieren können. Der Gemeinderat will das Land verkaufen, wenn es baureif ist.

Die Genossenschaft will dort zwei Mehrfamilienhäuser mit total 12 bis 18 Wohnungen erstellen. Der ungefähre Kaufpreis soll 558'000 Franken betragen. Das Land soll verdichtet überbaut werden. Der Sondernutzungsplan und die Strassenpläne sind schon rechtskräftig. Wegen des Werts der Grundstücke, um die es bei beiden Geschäften geht, kommen sie vor die Bürgerversammlung.

13 Personen waren ins «Rössli» Libingen gekommen, offenbar unüblich wenig für eine Vorversammlung. Am letzten Dienstag hatte die erste Vorversammlung in Dreien stattgefunden, mit rund 30 Teilnehmern.