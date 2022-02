Libingen Als 13-Jähriger kaufte sich Sepp Brand seine erste Weidschelle – heute sind seine Sammlung und sein Wissen riesig Herdengeläut hat Sepp Brand schon emotional berührt, bevor er reden konnte. Und wenn er von seiner ersten «Viehzüglete» berichtet, kommt er ins Schwärmen. Seine Leidenschaft Schellensammeln ist in einem Museum in Libingen zu bestaunen. Ruedi Roth 03.02.2022, 05.00 Uhr

Sepp Brand aus Libingen sammelt Schellen. Bild: Ruedi Roth

Auf dem Bauernhof in Mühlrüti, wo die Eltern von Sepp Brand 1957 sesshaft wurden, trug eines der Tiere eine Tessiner Klopfe. Der Klang dieser Glocke hat den Jungen fasziniert. Aber nicht nur dieser: «Wenn der Vater mit Pferd und ‹Kummetgschell› vom Feld kam, war dieser liebliche Klang für mich ein Seelengeschenk», erzählt der heute 75-jährige Sepp Brand mit leuchtenden Augen.

Als Dreizehnjähriger kaufte er sich für sechs Franken auf dem Markt in Mosnang seine erste Weidschelle. Dafür reichten die acht Franken Sackgeld, die er sich über den Sommer verdient hatte. Sepp Brand kaufte kein billiges Stück. Der Klang musste angenehm sein. Nicht zu laut, nicht zu grell, aber singend und anhaltend.

Der Klang einer Schelle ist Sepp Brand wichtig. Bild: Ruedi Roth

Diese Messlatte setzt Sepp Brand bis heute ein, wenn er für sich eine Schelle kauft. Oder wenn ihm von seiner Frau Luzia eine geschenkt wird. Das kommt oft vor. «Ja, meine Frau kennt sich aus mit Schellen. Wir haben ein gemeinsames Hobby entwickelt. Und wenn sie mir ein Exemplar zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkt, weiss ich, dass die Qualität stimmt.»

Spengler und Landwirt

Brand ist gelernter Spenger/Sanitär und machte sich nach den Lehr- und Wanderjahren selbstständig. Bis zur Pensionierung funktionierte er als Einmannbetrieb und vermittelte während dieser Zeit auch Einführungskurse für Spengler. Während vieler Jahre führten Brands zusätzlich noch einen kleinen Bauernhof. So waren nach dem Spenglerfeierabend noch die Tiere zu betreuen. Sepp Brand sagt:

«Das Füttern meiner Kühe und Rinder diente mir als Erholung vom Berufsalltag.»

Nein, langweilig sei es ihnen nie geworden. Schliesslich arbeitete Sepps Frau Luzia auch noch im Spital Wattwil als Hebamme. Während all dieser Jahre vergrösserte sich die Schellensammlung von Brands kontinuierlich. Vor allem aber eignete sich Sepp ein umfangreiches Wissen über Herdengeläut an.

Museum in der Rösslischüür

Gleich neben dem Dorfrestaurant Rössli in Libingen hat Sepp Brand ein Schellenmuseum eingerichtet. Die Idee dazu kam von Luzia Brand. Sie wollte dort ihren Wunsch nach einem Hebammenmuseum verwirklichen. «Ja, und dann meinte sie halt, dass man mit meinen zahlreichen Schellen ja auch eine Ausstellung verwirklichen könne. So kämen diese zur Ruhe», sagt Sepp Brand mit einem Lachen. Als die landwirtschaftlich seit längerem nicht mehr genutzte Scheune zu kaufen war, ergriff das Paar die Gelegenheit.

Die Sammlung von Sepp Brand ist gut geordnet. Bild: Ruedi Roth

Beim Einrichten gab es ordentlich zu tun. Der Weg vom mit Spinnweben dekorierten Schopf zum heimeligen Museum war lang. Aber was Brands dann an der Eröffnung im Jahr 2012 präsentierten, begeisterte die Bevölkerung. Das Hebammenmuseum mit vielen alten Bildern und Gerätschaften führt die Besucher in die Vergangenheit. Und die fast unzähligen Weidschellen aus aller Welt lassen das gemütliche Herdengebimmel von einer Weide aufkommen.

Umfangreiches Wissen – auch über die Herstellung

Sepp Brand weiss von jedem Modell aus seiner Sammlung etwas zu erzählen. Das umfangreiche Wissen hat er sich aus verschiedenen Quellen geholt. Viele Gespräche, Bekanntschaften und Besuche von Flohmärkten öffneten ihm immer wieder neue Erkenntnisse einer uralten Tradition. 6000 Jahre alte Felszeichnungen zeigen bereits Tiere mit Schellen. Diese dienten schon damals den Hirten als Orientierung bei der Suche von verlorenem Vieh. Aber sie bezwecken beim Tier auch eine Beruhigung, wie Sepp Brand erzählt.

Allerdings müsse das Geläut schon auch passen. Er schildert, wie unangenehm es für ein Tier ist, wenn die Treichel viel zu gross ist. «Schlagen Sie sich einmal mit diesem Geläut an ihre Kniescheibe. Dann spüren sie den unangenehmen Schmerz.»

Sepp Brand mit einer seiner Eigenproduktionen. Bild: Ruedi Roth

All die Treicheln, Schellen, Klopfen und Glocken haben eine Entstehungsgeschichte. Hier kann Sepp Brand aus dem Vollen schöpfen. Denn auch er hat Weidschellen produziert. Er zeigt sein erstes Stück, welches nicht gut geraten war. Aber es lehrte ihn vieles. Und so wurden die Modelle immer besser. Heute ist er zufrieden mit seinen Werken. Man lauscht gebannt, aus welchen Materialien all die Geläute früher und heute hergestellt wurden.

«Da wurden zum Beispiel aus alten Kochherden Materialien entnommen, um eine Treichel zu produzieren.»

Es gebe grundsätzlich zwei Macharten von Herdengeläut. Die Glocken werden gegossen. Sie bestehen zu 80 Prozent aus Kupfer und 20 Prozent aus Zinn. Die Treicheln und Schellen werden aus Metall geschmiedet. Die Überlappung wird genietet und verlötet. Sennschellen werden letztlich mit Lehm und Messing eingepackt im Feuer gebrannt.

Schellenkultur im Greyerzerland

Die Sammlung in Libingen ist mit internationalen Stücken ausgestattet. Aber der Grossteil der Schellen und Glocken stammt aus der Schweiz. Gerne verweist Sepp Brand auch auf die umfangreiche Schellenkultur aus dem Greyerzerland. Robert Schwaller, ein Mediziner aus Schmitten, wuchs auf einem Gutsbetrieb auf. Und er hat in einem Fachbuch mit vielen Bildern die Herkunft und die Tradition von Herdengeläut festgehalten.

Dieser Schellenriemen aus dem Greyerzerland hat schon einige Generationen überlebt. Bild: Ruedi Roth

Fotografien zeigen, dass die Schellenriemen dort schon gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts mit Messingbeschlägen verziert wurden. Also rund hundert Jahre vor den Sennschellen rund um den Alpstein. Sepp Brand bezeichnet Robert Schwaller als Inhaber der weltgrössten Schellen- und Glockensammlung. Es gebe da schon noch mehr Spezialisten in der Schweiz und im Ausland. Mit ihnen, aber auch mit anderen Interessierten zu diskutieren, sei ein Geschenk.

Er leitet auch Führungen in der Klangwelt

Sepp Brand übernimmt bei Gelegenheit Reparaturen von verschiedenen Schellen. «Es ist aber nicht immer ganz einfach.» Manchmal brauche es schon etwas Geduld, bis er mit der Aufgabe wirklich zufrieden sei. Oft ist der rüstige Mann in der Toggenburger Klangwelt anzutreffen. Dort leitet er Führungen, wenn sie mit der Produktion von Sennschellen einen Zusammenhang haben. Er liebt diese Tätigkeit genauso wie das Zeigen der beiden Sammlungen von ihm und seiner Frau Luzia in ihrem Wohnort Libingen.

Gemütlichkeit, Interesse zu spüren und anschliessend einen Kaffeeschwatz zu tätigen, sind für Sepp Brand eine Erfüllung. Und er schreitet gerne zu den aufgehängten Sennschellen, beginnt sie zu «schötten» und singt spontan einen Naturjodel. Voller Leidenschaft eben.

Dies sind fast alle Geschenke, die Sepp Brand über die Jahre erhalten hat. Bild: Ruedi Roth