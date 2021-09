Lesen mit einem Hund - Fritz Roth, Mosnang, bildet Lesehunde aus

Lesehunde «Sie sind ruhig, offen und lassen sich überall antasten»: Mosnanger bildet seine Hunde zu Lesehunden aus und besucht Schulen und Bibliotheken In den USA ist die Therapieform schon länger erfolgreich im Einsatz, in der Schweiz findet sie allmählich Beachtung: die Lesehunde. Fritz Roth aus Mosnang bildet Hunde zu Lesehunden aus. Zita Meienhofer 11.09.2021, 05.00 Uhr

Mit einem Lesehund an der Seite können Kinder ihre Hemmungen, Schwächen und Ängste loslassen. Bild: PD

Vermehrt bieten Bibliotheken in der Schweiz das Angebot Lesehunde an. Während Lesehunde in den USA schon länger erfolgreich eingesetzt werden, ist diese Therapieform in der Schweiz bisher wenig bekannt. Mit einem Lesehund sollen Kinder mit einer Leseschwäche ermutigt werden, in einem geborgenen Raum ihre Lesekompetenz zu verbessern und Freude am Lesen zu entwickeln. Die Lesehunde sind speziell für ihre Aufgabe als geduldige Zuhörer ausgebildet und kommen mit ihren Begleitpersonen in die Bibliothek. Eine dieser Begleitpersonen ist Fritz Roth aus Mosnang. Er bildet Lesehunde aus.

Erst Züchter, jetzt Ausbildner

Fritz Roth wohnt abgelegen im Weiler Winkeln in der Nähe von Mosnang. Mit ihm und seiner Partnerin leben dort auch sechs Hunde – Daisy (7½ Jahre), Fiona (7 Jahre), Emma und Eva (je 6 Jahre), Luna (1 Jahr) und Bubi (11 Monate). Fritz Roth führt das «Therapie Hunde Zentrum». Die Hunde gehören der Rasse Leonberger an, eine Kreuzung von Bernhardiner, Neufundländer und Pyrenäenberghund. «Leonberger sind vom Wesen her prädestiniert für Therapie-Einsätze und als Lesehunde», sagt Fritz Roth, «sie sind ruhig, offen und lassen sich überall antasten.»

Ohne seine Hunde kann sich Fritz Roth ein Leben nicht mehr vorstellen. Doch das war nicht immer so. Aufgewachsen sei er mit Katzen, sagt er. «Hunde hatten die Nachbarn.» Die Liebe zu den Tieren die war da, schon immer. Die muss vorhanden sein, sonst könnte er wohl niemals so intensiv mit Tieren leben und arbeiten. Denn er sagt mehrmals während des Gesprächs, dass die Tiere eingebunden sind in seinen Alltag, in den seiner Familie.

«Es sind Familienhunde und das sollen sie auch sein dürfen.»

Fritz Roth war einst im Verkauf tätig, die Hundezucht war sein Hobby. Er züchtete Hunde der Rasse Leonberger und verkaufte diese mit ungefähr acht bis neun Wochen. Irgendwann kam er mit Therapiehunden in Kontakt, interessierte sich dafür und bildete seine Hunde entsprechend aus. Damals war noch alles ein Hobby, später wurde es zu seinem Beruf, «zu seiner Berufung», wie er sagt. Eine Ausbildung hat er nicht absolviert. Er sagt:

«Ich habe es mir alles autodidaktisch angeeignet, aus der Erfahrung gelernt.»

Wichtig sei die Offenheit gegenüber den Menschen, da habe ihm seine frühere Tätigkeit im Verkauf sehr geholfen.

Die Eignung zu einem Therapie- oder Lesehund zeigt sich früh

Seit zehn Jahren arbeitet er professionell mit seinen Hunden. Die Zucht hat er inzwischen aufgegeben, seine Hunde kauft er mit ungefähr acht oder neun Wochen. Diese bildet er zu Therapiehunden, Lese- und Schulhunden aus. Die Ausbildungen der Hunde und ihrer Begleiter, die Besuche mit seinen Hunden in Kindergärten, Schulen aller Art, Alterszentren, Pflegeheimen, Behindertenheimen und Psychiatrien sowie der Alltag mit seinen Hunden füllt ihn aus. Ferien oder freie Tage sind äusserst selten, zumal er die Hunde nicht alleine zu Hause lassen oder mitnehmen kann.

Wenn die jungen Hunde zu Fritz Roth kommen, absolvieren sie mit ihm die Welpenausbildung. Bereits dann zeigt sich, welcher Hund sich als Therapie- und Lesehund eignet. «Bei etwa 90 Prozent der Hunde dieser Rasse funktioniert es», sagt Roth. Anschliessend folgt die Grundausbildung, damit die Hunde mit etwa 18 Monaten die Ausbildung zum Therapie- oder Lesehund beginnen können.

Diese Ausbildung beinhaltet die Sensibilisierung des Hundes, das Training im Umgang mit verschiedenen Menschen und Alltagssituationen. So muss sich der Hund überall anfassen lassen, er darf keine Angst vor fremden Menschen haben, muss empfänglich für Geräusche sein, darf nicht aggressiv sein und muss eine stabile und gute Bindung sowie das Vertrauen zu seinem Hundeführer haben.

Mit den Hunden in Schulen, Bibliotheken und Heimen

Sukzessive nimmt Fritz Roth die Hunde während der Ausbildung mit in die Heime, in die Schulen. Der Hund muss nun lernen, sich auf einen Menschen in einer besonderen Situation einzulassen. Er muss sich an laute Stimmen gewöhnen, an Menschen, die anders sprechen, an ruckartige Bewegungen. Fritz Roth sagt: «Der Hund muss auf die verschiedenen Menschen zwischen 1 bis 100 Jahren einstellen können.» Das gilt auch für den Lesehund. Er muss sich an die Kinder gewöhnen, an ihre Stimmen, an ihre plötzlich wechselnden Bewegungen.

Während die Therapiehunde in Alters- und Pflegeheimen, Behindertenstätten sowie in Psychiatrien im Einsatz sind, geht Fritz Roth mit den Lesehunden in die Kindergärten, in die verschiedenen Schulen oder in die Bibliotheken. So waren in diesem Frühjahr Daisy und Fiona in der Bibliothek Uster. Ziel war es, dass Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten den Hunden vorlasen.

Denn der Kontakt mit den Hunden wirkt auf die Kinder in mehrerlei Hinsicht positiv: Die Ruhe der Hunde überträgt sich auf die Kinder. Das Lesen fällt dadurch leichter und wird zu einer angenehmeren Tätigkeit, da es mit einer schönen Erfahrung verknüpft ist. In der Situation mit den niemals kritischen Lesehunden sind die Kinder die Lesekundigen, was das Selbstvertrauen stärkt. Mit einem Lesehund an der Seite können Kinder ihre Hemmungen, Schwächen und Ängste loslassen. Und die Hunde dürfen gestreichelt werden. Die Reaktionen waren dann auch durchweg positiv. Die Verantwortlichen der Bibliothek schreiben:

«Alle zwölf Kinder aus Uster sagten, dass sie mit den Hunden lieber gelesen hätten als davor.»

«Für die Hunde sind Menschen ein offenes Buch», erklärt Fritz Roth. Das beweist ein Erlebnis, das er in einem Altersheim gemacht hat. Die Tiere hatten mit einem boshaften Mann Kontakt aufzunehmen. Sie seien ihm ganz vorsichtig, mit viel Respekt, begegnet, erzählt Roth. Denn er weiss: «Hunde können sehr schnell einschätzen.» Ähnliches passiert, wenn sich die Lesehunde Kindern nähern müssen, die Angst haben. Sie setzen sich mit dem Rücken vor das Kind, um ihm die Angst zu nehmen.

Der Hundehalter darf dem Lesehund nicht alles durchgehen lassen

Worauf Fritz Roth stets achtet und dies während seiner Ausbildungslektionen auch weitergibt, ist die Hygiene der Tiere. Der Hund muss sauber sein, das Fell gepflegt und gebürstet, er darf sich während des Auslaufs nicht im Dreck wälzen. Zudem muss darauf geachtet werden, dass das Tier keine Krankheiten hat. Das heisst für Fritz Roth, dass er seinen Hunden nicht alles durchgehen lassen darf.

Noch vor der Pandemie war Roth täglich mit seinen Hunden im Einsatz. Üblich war, dass er vormittags und nachmittags mit zwei Hunden je eine Stunde in einem Heim oder in einer Schule war. Unterwegs sind Hundehalter und Tiere in der ganzen Ostschweiz, im Kanton Zürich und auch im Bernbiet. Die Einsätze sind anstrengend, danach brauchen die Tiere Auslauf. Das finden sie bei Fritz Roth genügend. Um sein Haus befindet sich viel Grün, in dem sich die Hunde frei aufhalten können. Wollen sie sich zurückziehen oder haben sie Hunger, kommen sie ins Haus. Fritz Roth sagt auch abschliessend: «Sie müssen Familienanschluss, einen engen Kontakt zum Meister haben.»