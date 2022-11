Kirchberger Schulreform: Plötzlich wieder uneinig

Leitartikel Umstrittene Kirchberger Gemeindereform: Es ist Zeit, persönliche Animositäten zur Seite zu legen Die Revision der Gemeindeordnung droht zum zweiten Mal versenkt zu werden. Das wäre kein gutes Zeichen. Denn nun muss es vorwärtsgehen. Eine Einordnung der Situation vor der ausserordentlichen Kirchberger Bürgerversammlung am 11. November. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

In der katholischen Kirche (Mitte) entscheidet sich am 11. November, in welcher Form es anschliessend im Gemeindehaus Kirchberg mit der Schule weitergeht. Bild: Beat Lanzendorfer

Es geht um viel. Nämlich um nichts weniger als die Zukunft der Gemeinde Kirchberg. Schon lange ist die Organisationsform innerhalb der Gemeinde ein Thema.

Rückblende: Im August 2019 konnten die Kirchberger Stimmberechtigten darüber befinden, ob die Schulen in Zukunft von einer dreiköpfigen Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des Schulpräsidenten geführt werden sollen. Zugleich war geplant, den Schulrat von neun auf fünf Mitglieder zu verkleinern. Das hätte einen Nachtrag der Gemeindeordnung erfordert.

Der Antrag an der ausserordentlichen Bürgerversammlung am 23. August 2019 wurde allerdings abgeschmettert. Stattdessen erhielt der Gemeinderat den Auftrag, bis im Jahr 2022 eine neue Vorlage zur Neuorganisation Schule und Gemeinde zu erarbeiten.

Zusammen mit der Bevölkerung, dem Zuzug externer Berater sowie einem abschliessenden Mitwirkungsverfahren vom 1. bis 31. März 2022 ist ein Lösungsvorschlag mit einer fünfköpfigen Bildungskommission statt eines Schulrates erarbeitet worden.

Diesen hat Gemeindepräsident Roman Habrik am 29. Juni an einer öffentlichen Informationsveranstaltung im «Toggenburgerhof» präsentiert. Zugegen waren damals auch die Kirchberger Ortsparteipräsidenten Simon Rutz (Die Mitte), Linus Thalmann (SVP), Simon Seelhofer (FDP) sowie Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg.

Strukturen der Gemeinde sind nicht hinterfragt worden

Die Präsidenten waren sich an diesem heissen Sommerabend Ende Juni einig, dass der Vorschlag nicht der Weisheit letzter Schluss sei, er weise aber in jene Richtung, welche der Vorstellung der Parteien entspreche. Er sei ein Anfang, Justierungen könnten in Zukunft noch vorgenommen werden.

Linus Thalmann etwa sagte an besagtem Abend: «Wir müssen nun vorwärtskommen. Deshalb ist die Gemeindebehörde gefordert. Sie soll ihre Variante bis zur Abstimmung so verkaufen, dass sie mehrheitsfähig ist und die Wählerinnen und Wähler anspricht.» Und Stefan Diener meinte dazu: «Alle, die sich heute geäussert haben, haben einen Drang nach klarer Struktur. Wenn wir das jetzt umsetzen können, sind wir alle zufrieden.»

Knapp vier Monate später sind die damals getätigten Aussagen für die SP und SVP nicht mehr relevant. Während die FDP und die Die Mitte den Vorschlag zur Bildungskommission unterstützen, empfehlen SP und SVP den Antrag «II. Nachtrag der Gemeindeordnung», der für die Schulreform erforderlich ist, zur Ablehnung.

Beide Parteien würden die Bildungskommission nicht grundsätzlich ablehnen, vielmehr kritisieren sie, dass die Strukturen der Gemeinde nicht hinterfragt worden seien. Dort sieht die Gemeinde gemäss Gutachten hingegen keinen Handlungsbedarf.

Es ist an der Zeit, persönliche Animositäten zur Seite zu legen

Beim jetzigen Vorgehen so kurz vor der Ziellinie taucht die Frage auf: Was soll das? Während dreier Jahre hatten die Protagonisten Zeit, ihre Anliegen und Ideen einzubringen. Vor vier Monaten schien ein mehrheitsfähiger Konsens gefunden zu sein. Nun, praktisch auf den letzten Drücker, machen SP und SVP einen Rückzieher.

Sind sich die beiden Parteien bewusst, wie viel Zeit und Steuergelder in den Sand gesetzt werden, sollte der Antrag am 11. November keine Mehrheit finden. Darüber hinaus dürfte es kaum in der laufenden Legislatur zu einer Lösung kommen, sollte der ganze Prozess noch einmal von vorne beginnen.

Zur Erinnerung: Die Kirchberger Einheitsgemeinde mit Start am 1. Januar 2017 hatte unter anderem zum Ziel, dass die Schule und die politische Gemeinde näher zusammenwachsen, damit etwa Doppelspurigkeiten vermieden werden können. Heute scheint man weiter voneinander entfernt zu sein als vor bald sechs Jahren.

Verlierer sind bei diesem Vorgehen eigentlich alle. Die Parteien, die an Glaubwürdigkeit verlieren, die Stimmberechtigten, die längst den Überblick verloren haben, und auch die Führung der Schule, die weiter auf eine fixe Lösung warten müsste.

Das Ganze erweckt den Eindruck, als sei grundsätzlich alles zu torpedieren, was im Gemeindehaus beschlossen wird. Es ist an der Zeit, persönliche Animositäten zur Seite zu legen und endlich gemeinsam an einem Strick zu ziehen. Dazu gehört der Mut, zu einem Vorschlag Ja zu sagen, auch wenn er noch Verbesserungspotenzial hat. Letztendlich ist Rom auch nicht an einem Tag erbaut worden.

