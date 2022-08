Louis Hubers Modell zeigt Gähwil kurz vor dem ersten Weltkrieg

leidenschaft Das Vermächtnis des letzten Posthalters: Sein Miniatur-Modell zeigt, wie Gähwil mit der «Hörnlibahn» ausgesehen hätte Geschichte und die Eisenbahn waren zwei Leidenschaften von Louis Huber. Nach seiner Pensionierung hat er ein historisches Modell des Dorfes gebaut. Es erzählt von einer Zukunft, die nie gekommen ist. Nun sucht seine Frau einen Ausstellungsort für das Werk. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Hier baute Louis Huber während über zwei Jahren an seinem Modell von Gähwil mit der «Hörnlibahn». Bild: Pablo Rohner

Kletterpflanzen umwuchern das Haus wie ein Bart ein altes Gesicht. Vor dem Haus steht eine vielköpfige Familie. Das Haus, das auf einem Schwarzweissbild zu sehen ist, gibt es nicht mehr. Zumindest nicht in Originalgrösse.

Es stand einst neben dem «Rössli» in Gähwil und einer der abgebildeten Bewohner ist der Grossvater von Louis Huber, dem letzten Posthalter des Dorfes. Heute ziert das Bild als Plakat eine Wand in der ehemaligen Poststelle in dem Haus, in dem Louis Huber bis zu seinem Tod vor bald zwei Jahren mit seiner Frau Bea lebte. Vor dem Foto steht, beleuchtet im dunklen Raum, ein rund drei Quadratmeter grosses Modell von Gähwil.

Gähwil in einer früheren Zukunft

Louis Huber, Posthalter in Gähwil, verstorben im November 2020. Bild: PD

«Wie viel Zeit er hier verbracht hat, kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sehr viel», sagt Bea Huber. Zusammen mit ihrem Mann betrieb sie die Poststelle Gähwil bis zu ihrer Pensionierung vor fast zwanzig Jahren. Sicher über zwei Jahre habe er danach an dem Modell gearbeitet.

Dass sie an diesem heissen Tag in der kühlen alten Poststelle steht und das Werk erklärt, hat mit dem Charakter ihres verstorbenen Ehemanns zu tun. Sie sagt: «Louis stand nicht gern im Mittelpunkt.» Er habe mit Hingabe an dem Modell gearbeitet, jedoch vor allem für sich selbst.

Die ehemalige Post von Gähwil. Hier lebt Bea Huber bis heute. Bild: Pablo Rohner

In akribischer Feinarbeit hat er das ganze Dorf, wie es 1914 ausgesehen hat, im Massstab 1:220 nachgebaut. Louis Huber zimmerte die Häuschen aus Holz, malte sie historisch akkurat an, bis hin zur Anzahl und genauen Position der Querstreben in den Fenstern.

Was, wenn die «Hörnlibahn» gebaut worden wäre?

Angetrieben hätten ihn seine Leidenschaften für Geschichte und für die Eisenbahn, sagt Bea Huber. In der Schnittmenge dieser Interessen entstand ein Gähwil aus einer vergangenen Zukunft, eine Utopie aus dem Zeitalter der Industrialisierung. Denn, die vordere der beiden Platten, auf die er sein Modell gebaut hat, füllt etwas aus, was es in Gähwil nie gegeben hat: Zuggleise und die «Station Gähwyl» mit den Abfahrtrichtungen «Wyl» und «Steg».

So hätte es aussehen können, wenn Gähwil Anfang 20. Jahrhundert einen Bahnhof bekommen hätte. Bild: Pablo Rohner

Anfang 20. Jahrhundert wurde eine Eisenbahnlinie geplant, die von Wil über die Stationen Kirchberg, Gähwil und Mühlrüti nach Steg und Fischenthal im Tösstal führen sollte. Für die sogenannte Hörnlibahn hätten unter anderem Tunnels unter dem Rätenberg in Kirchberg oder unter der Iddaburg hindurch gebaut werden müssen.

Ein Plan für die Hörnlibahn, aus Louis Hubers Archiv. Bild: PD

Doch dann brach der Erste Weltkrieg aus, die Ressourcen wurden knapp, und nach dem Krieg standen die Zeichen auf Auto. Die Hörnlibahn wurde nie gebaut. So konnte Louis Huber nicht nur rekonstruieren, was einmal war, sondern sich auch ausmalen, wie es hätte sein können.

Pappeln beim Seeli, üppige Gärten im Dorfkern

Hinter der Schafweide bei der Bahnstation beginnt die zweite Platte und damit das Gebiet der historischen Wirklichkeit. Wie vom Hamberg aus blickt man auf das Gähwil von vor hundert Jahren und gewinnt den Eindruck: Viel hat sich verändert, doch die charakteristischen Eckpfeiler des Dorfbilds sind geblieben.

Beim «Seeli» stehen Pappeln, vor den Häusern im Dorfkern, zum Beispiel dem «Rössli», liegen grosszügige Gemüsegärten. Die alte Kirche wirkt kleiner und bescheidener als die «neue», die 1937 eingeweiht wurde, und wo heute der Dorfladen ist, steht im Modell eine Schmiede.

Die Dorfeinfahrt, von Kirchberg her kommend. Die Stickerhäuser links sehen heute noch ähnlich aus wie damals. Bild: Pablo Rohner

Auch die vielen Bäume auf heute überbauten Flächen springen ins Auge. Gähwil ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Allein zwischen 1997 und heute ist die Bevölkerungszahl von 700 auf über 1000 gestiegen.

Viele charakteristische Gebäude erkennt man aber auch wieder, sie stehen heute noch: die Stickerhäuser eingangs des Dorfes an der Kirchbergerstrasse etwa, das «Rössli», der ehemalige «Löwen» oder das Haus, in dem sich heute das Textilunternehmen Broga befindet.

Die ehemalige Kirche wirkt im Vergleich zur heutigen bescheiden. Bild: Pablo Rohner

Recherche auf dem Grundbuchamt und im Feld

Für sein Modell hat Louis Huber ausgiebig recherchiert. Vom Grundbuchamt bekam er einen Grundriss im Massstab des Modells. Er fotografierte die Häuser, die noch stehen und suchte in der «Geschichte der Gemeinde Kirchberg» von Josef Heinrich Dietrich nach Informationen.

Weitere Quellen fand er in seinem Privatarchiv, in dem er über die Jahre alles sammelte – Zeitungsartikel, Fotos, Stellen in Chroniken – was er zur Geschichte des Dorfes und der Hubers finden konnte. Dazu sprach er viel mit den ältesten Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes. «Was ihn interessierte, merkte er sich», sagt Bea Huber.

Auch das Haus seiner Vorfahren (rechts) hat Louis Huber nachgebaut. Als Quelle diente ihm ein Bild, das er in einer Ausstellung sah. Links davon das «Rössli» mit angebauter Bäckerei. Bild: Pablo Rohner

Das Plakat mit dem umwachsenen Haus entdeckten Bea und Louis Huber an einer Fotoausstellung in St.Peterzell. Sie kauften es zusammen mit der poetischen Bildbetrachtung des Wattwiler Schriftstellers Peter Weber, die heute neben dem Bild an der Wand hängt. Das Haus auf dem Bild gibt es nicht mehr. Doch in Louis Hubers Modell steht es, mitten im Dorf.

Standort für das Modell gesucht Ein- oder zweimal an einer Klassenzusammenkunft habe Louis Huber sein Modell gezeigt und über die Geschichte von Gähwil und der Hörnlibahn erzählt, sagt seine Frau Bea Huber. Nun möchte sie das Werk ihres Mannes für Interessierte zugänglich machen. Sie sucht deshalb einen dauerhaften Ausstellungsplatz für das Modell, «am liebsten in Gähwil», wie sie sagt. Ob nur die Platte mit dem Dorf oder das ganze Werk samt «Station Gähwyl» zu sehen sein soll, weiss sie noch nicht. (rop)

