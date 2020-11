Leichte Entspannung im Toggenburg, Stabilisierung in Wil: Aktuelle Coronazahlen aus der Region Der Wahlkreis Toggenburg weist relativ zur Bevölkerungszahl im Kanton St. Gallen am meisten Coronafälle auf, in den letzten Tagen scheint sich die Situation jedoch verbessert zu haben. Der Wahlkreis Wil liegt auf Platz 3. Die aktuellen Zahlen in der Übersicht. Ruben Schönenberger 03.11.2020, 13.49 Uhr

Im Toggenburg werden im Verhältnis zur Bevölkerungszahl viele positive Coronatests verzeichnet. Bild: Urs Lindt/freshfocus

Noch immer werden im Wahlkreis Toggenburg viele positive Coronatests registriert. Bis zum 3. November meldete der Kanton St. Gallen für den Wahlkreis Toggenburg insgesamt 889 positive Tests, 480 davon in den letzten 14 Tagen.

In der auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechneten Vergleichsansicht der St. Galler Wahlkreise verzeichnet das Toggenburg damit weiterhin am meisten Fälle.

Kurve scheint sich abzuflachen

Allerdings scheint sich im Toggenburg eine leichte Entspannung abzuzeichnen. Zwar sind die jüngsten Werte – und insbesondere der gestrige – wegen möglicher Nachmeldungen noch mit Vorsicht zu geniessen. Dass die Kurve aber schon am 30. Oktober zu sinken begonnen hat, könnte dennoch auf eine Trendumkehr hindeuten.

Nachmeldungen möglich Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 30. Oktober gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 30. Oktober gezählt, auch wenn die Meldung erst am 2. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen. (rus)

Erst leichte Stabilisierung in Wil

Im Wahlkreis Wil wurden in dieser Betrachtung am drittmeisten Fälle im Kanton St. Gallen registriert. Von den insgesamt 1274 positiven Tests wurden 736 in den letzten 14 Tagen verzeichnet. Ob der aktuell etwas tiefere Wert hier auch auf eine Trendumkehr hindeutet, ist offen. In den Tagen davor stieg die 14-Tage-Inzidenz, wenn auch in geringerem Ausmass als zuvor.