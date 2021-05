Leichtathletik/Bob Olympiasieger, Welt- und Europameister – warum Bobpilot Beat Hefti nun die Leichtathletik-Talente der Region Toggenburg trainiert Mit der Verpflichtung des einstigen Bobfahrers Beat Hefti sollen sich im Toggenburg weitere Erfolge der Leichtathleten einstellen. Urs Huwyler 05.05.2021, 11.48 Uhr

Der Nachwuchs trainiert jetzt unter der Leitung von Beat Hefti. Bild: Urs Huwyler

Viereinhalb Jahre lang betreute Sportlehrer Michael Höfer die Leichtathletik-Talente aus der Region Toggenburg als sportlicher Leiter. Während seiner Zeit stellten sich einige nationale Erfolge ein.

David Tschofen (St.Peterzell) wurde beispielsweise mit 6453 Punkten Vize-Schweizer-Meister im Zehnkampf bei den U18, Matthias Knöpfel im Sechskampf bei den U16.

Gruppe ist in Necker stationiert

Neu wird die in Necker stationierte Gruppe vom Schwellbrunner Zweierbob-Olympiasieger, Welt- und Europameister Beat Hefti trainiert. Er gewann nicht nur Medaillen an Titelkämpfen, sondern einst als Leichtathlet auch Bronze im Sprint an der Schweizer Meisterschaft und spielte mit dem TV Herisau als Hintermann Faustball.

In der Nachwuchsförderung liefert der dreifache Familienvater seit Jahren in einem von ihm privat aufgegleisten Projekt dem Bobverband Talente. Der Grossteil der heutigen Anschieber stammen aus seiner Rekrutierungsstrategie.

Momentan lässt sich Beat Hefti zum Berufstrainer von Swiss Olympic ausbilden und führt seine langjährige Micarna-Teamkollegin Linda Züblin (ehemalige Siebenkämpferin) als Bobpilotin an die internationale Spitze.

Freude am Sport statt Verbissenheit

Elisabeth Anliker-Graf (Nesslau), die Vereinspräsidentin von Leichtathletik Toggenburg, kennt Beat Hefti aus ihrer eigenen Bob-Zeit. Die mehrfache Schweizer Meisterin mit der Kugel und dem Diskus erhofft sich vom neuen sportlichen Leiter, dass sich weitere Erfolge einstellen.

In einer ersten Phase soll das Schwergewicht bei den Mehrkämpfern auf die Athletik gelegt werden. «Beat ist auch in diesem Bereich ein absoluter Fachmann», weiss die in Mosnang aufgewachsene Elisabeth Anliker.

Der sportliche Leiter Beat Hefti fördert und fordert Mehrkämpfer David Tschofen. Bild: Urs Huwyler

Der neue Mann hat inzwischen die ersten Trainings geleitet. Wer sich ein solches anschaut, käme nie auf die Idee, dass hier ein Olympiasieger mit dem männlichen und weiblichen Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region arbeitet. Der Chef packt selber an, nimmt Anregungen der Jungen auf, überträgt den Leadern David Tschofen und Matthias Knöpfel bei Übungsformen die Verantwortung.

Ob bei der Laufschulung, im Weit- und Hochsprung oder den Circuit-Kraftrunden, die Freude am Sport wird sichtbar, zwischen den Einheiten wird gelacht und wohl nicht nur über Sport diskutiert.

Dies dürfte sich jedoch im Laufe der Zeit in den Trainings etwas ändern. Nicht, weil Beat Hefti den «Schwatz dazwischen» nicht dulden würde, sondern den Sportlern könnte zwischen den Serien die Luft fehlen. «Die Anforderungen und Belastungen werden speziell für jene Leute, die Ambitionen haben, steigen. Ich bin nach den ersten Eindrücken überzeugt, dass athletisch noch einiges an Potenzial besteht», fasst der Vollblut-Athlet seine ersten Erkenntnisse zusammen.

Fördertrainings für Leichtathletik-Talente

Angeboten werden in der Leichtathletik-Schule Toggenburg – nach Absprachen mit Eltern und Schule – Fördertrainings für Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren. Dies als Ergänzung zu den Vereinstrainings. «Die Talente bleiben in ihren Stammvereinen, können auch weiterhin unter deren Namen starten. Ich habe in Zürich trainiert, bin aber immer für den TV Lütisburg gemeldet gewesen», erklärt Elisabeth Anliker.

Die Vereine müssen demnach keine «Angst» haben, den eigenen Nachwuchs zu verlieren. Derzeit wird die Leichtathletik-Schule Toggenburg vorwiegend durch den TV St.Peterzell gespeist.

«Die Vereine erhalten», führt die Präsidentin weiter aus, «bestens ausgebildete Athletinnen und Athleten mit Wettkampferfahrung zurück, die später eine Leiter-Funktion übernehmen können. Ich denke, es profitieren alle vom regionalen Trainingszentrum. Auch deshalb, weil die Anfahrtswege zeitlich überschaubar und machbar sind.»

Das Grundprinzip, dass An- und Rückfahrt zusammen nicht länger dauern sollten als das Training, lässt sich umsetzen.