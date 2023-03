Chiara Scherrer läuft in Payerne auf Rang 2

Vom Trainingslager in Südafrika auf Platz 2 in Payerne – der Bütschwilerin Chiara Scherrer ist der Auftakt in die neue Saison geglückt

Im vergangenen Jahr ist der 27-jährigen Chiara Scherrer der Durchbruch an die Weltspitze über 3000 Meter Steeple gelungen. Wie so oft in den letzten Jahren hat sie sich mit einem Trainingslager in Südafrika auf die neue Saison vorbereitet. Das erste Rennen in Payerne über zehn Kilometer verlief vielversprechend.