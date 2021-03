Leichtathletik Selina Rutz-Büchel: Der letzte Platz im EM-Halbfinal ist gleichzeitig ein Schritt nach vorne Noch im Januar kämpfte die 800-Meter-Läuferin Selina Rutz-Büchel mit Asthmaanfällen. Am Samstag lief sie bereits wieder an der Hallen-Europameisterschaft im polnischen Torun. Auch wenn im Halbfinal Endstation war, stimmt sie das Rennen mit Blick auf Olympia zuversichtlich. Pablo Rohner 08.03.2021, 17.00 Uhr

Sobald sie wieder besser in Form ist, will Selina Rutz-Büchel (links), hier an der Hallen-Schweizer-Meisterschaft in Magglingen, «auch taktisch wieder mehr probieren». Bild: Claudio De Capitani / freshfocus, Magglingen, 20. Februar 2021

«Auf der ersten Runde hat es sich gut angefühlt.» Trotz ihres Ausscheidens im Halbfinal zieht Selina Rutz-Büchel auch Positives aus der Hallen-Europameisterschaft im polnischen Torun. Sie habe das Rennen am Samstag «von vorne kontrollieren» wollen, sagt die aus Mosnang stammende, in Wil wohnhafte Läuferin. Dies gelang ihr bis zur Hälfte der zweiten Runde auch, Büchel-Rutz führte das Rennen an. Doch dann, nach 600 Metern, seien die Tanks leer gewesen. Am Ende lief sie mit vier Sekunden Rückstand auf die Polin Joanna Jóźwik als Letzte ins Ziel.

«Wollte mich besser verkaufen»

Dass das Fazit der zweifachen Hallen-Europameisterin dennoch nicht nur negativ ausfällt, hat Gründe: Bis vor wenigen Wochen war alles andere als klar, ob Rutz-Büchel in Polen überhaupt starten würde. Als sie im Winter oft in der Kälte trainierte, litt sie an Asthmaanfällen. «Man versucht, mehr einzuatmen, doch die Lunge ist schon voll», beschreibt die 29-Jährige ihr Leiden. Für Torun reichte es nur zu einer «improvisierten Vorbereitung».

Was überwiegt denn nun, vor diesem Hintergrund: die Enttäuschung über den verpassten Final oder die Zufriedenheit darüber, was schon wieder möglich war? «Natürlich wollte ich mich besser verkaufen», sagt Rutz-Büchel und fährt fort: «Ich hatte schon gehofft, dass ich gut in Form bin.» Zugleich freue sie sich aber darüber, «wie viel schon wieder gegangen ist». Und von den Trainings vor Torun werde sie auch im Hinblick auf die Sommersaison profitieren.

Olympia-Qualifikation nicht in Gefahr

Im Sommer sollen in Tokio die Olympischen Spiele nachgeholt werden. Die Qualifikations-Limite dafür ist Rutz-Büchel eigentlich schon 2020 gelaufen. Doch wegen der Unterbrechung der Qualifikation infolge der Coronapandemie zählte das Rennen nicht. Rutz-Büchel beunruhigt das jedoch wenig. Die besten 48 der Weltrangliste qualifizieren sich automatisch für Olympia, die Toggenburgerin liegt derzeit auf Rang 28.

Bald will Rutz-Büchel mit dem Aufbautraining für Tokio anfangen. Sie fühle sich gut, habe praktisch keine Beschwerden mehr. Sobald sie wieder besser in Form sei, könne sie an Rennen auch «taktisch wieder mehr probieren». Mit zwei Tagen Distanz sieht sie ihre Renngestaltung vom Samstag kritisch: «Eigentlich wollte ich nicht ganz so schnell starten.»