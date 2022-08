Leichtathletik Nils Grob ist Vize-Schweizer-Meister im Sechskampf: Das Nachwuchstalent aus Ebnat-Kappel hat sich grosse Ziele gesteckt Nils Grob kehrte mit einer Silbermedaille von der Mehrkampf-Schweizer-Meisterschaft in Landquart heim. Doch damit möchte er sich nicht zufriedengeben. Für die Zukunft hat der Leichtathlet grosse Ziele. Alec Nedic 26.08.2022, 14.00 Uhr

Nils Grob holte sich an der Leichtathletik SM in Landquart im Sechskampf die Silbermedaille. Nils Grob, Nevis Thommen, Tom Luca Häberli v.l. Bild: PD

An den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften in Landquart errang der Nachwuchsleichtathlet Nils Grob den zweiten Platz. Der Fünfzehnjährige aus Ebnat-Kappel setzte sich im Sechskampf in der Alterskategorie U16 gegen die meisten seiner Mitstreiter durch. Einzig dem Oberbaselbieter Nevis Thommen gelang es, Grob den Meistertitel strittig zu machen.

«Ich wollte das Ding gewinnen», meint Nils Grob auf seine Platzierung angesprochen. Dennoch sei er äusserst zufrieden mit seiner Leistung. Als schnellster Hürdenläufer mit einer Zeit von 13,56 Sekunden, bester Weitspringer mit 6,39 Meter und mit einem Hochsprung von 1,83 Meter dominierte Grob die Altersklasse U16 in seinen Lieblingsdisziplinen.

In den drei weiteren Disziplinen des Sechskampfes Kugelstossen, Diskus und 1000 Meter musste sich Nils Grob seinen Mitstreitern geschlagen gegeben. Vor allem im 1000 Meter sieht der Leichtathlet des TV St.Peterzell Nachholbedarf. Grob sagt: «Meine Ausdauer ist noch immer nicht so, wie ich sie mir wünsche, doch ich arbeite daran.»

Mit einer finalen Punktedifferenz von 130 Punkten zum Erstplatzierten Thommen verpasste Grob knapp den Schweizer-Meister-Titel. Auf den dritten Platz schaffte es der Dietliker Tom Luca Häberli.

Nils Grob, TV St. Peterzell (Mitte) mit Nevio Hofmeier, SC Liestal (links) und Nevis Thommen, LG Oberbaselbiet / BTV Sissach (rechts) Bild: PD

Tage werden länger, das Training anstrengender

«Ich war permanent angespannt», berichtet Nils Grob. Im Mehrkampf würden die Pausen zwischen den Disziplinen gerade dazu ausreichen, an die nächste Station zu gelangen. Zeit, um runterzufahren und Kraft zu sammeln, hätte man eigentlich keine, meint Grob. Neben der körperlichen Anstrengung belastet auch die mentale Herausforderung während des Wettkampfes die jugendlichen Athleten. Nils Grob führt aus:

«Jede Disziplin verlangt vollste Aufmerksamkeit und Leistung. Schon ein Hänger in einer Disziplin kann ungünstige Auswirkungen auf die finale Rangliste haben.»

Aktuell trainiert Nils Grob ungefähr vier Mal in der Woche, manchmal auch öfters. Dies, obwohl der 15-Jährige diesen Sommer seine Lehre als Automatiker begonnen hat und seine Tage dementsprechend länger wurden. Trotzdem setzt der Nachwuchsathlet alles daran, um seine Leidenschaft weiterhin ausüben zu können. Dass die Trainings nach einem langen Arbeitstag noch ein wenig strenger wurden, streitet Grob nicht ab. Er sagt:

Nils Grob vom TV St.Peterzell. Bild: Alec Nedic

«Wenn ich morgens um 05:30 Uhr aufstehe und erst wieder abends um 21:30 Uhr heimkomme, merke ich, dass ich nicht einfach einen Tag in der Schule herumgesessen bin.»

Bald hat Nils Grob alle wichtigen Wettkämpfe in dieser Saison bestritten. Doch Ausruhen kommt für ihn auch dann nicht in Frage. Im Gegenteil, um sich auf die nahende Alterskategorie U18 vorzubereiten, wird sein Training angepasst. Erreicht der Athlet nämlich das sechszehnte Lebensjahr, werden die Kugeln, Disken und Speere schwerer, die Strecke auf der Tartanbahn länger.

Dies hält das aufstrebende Leichtathletiktalent jedoch nicht davon ab, mit grossen Ambitionen in die Zukunft zu blicken. In zwei Jahren möchte Grob nämlich an der U18-Europameisterschaft im Zehnkampf auf dem Siegertreppchen stehen. Grob selbst weiss, dass bis dahin noch ein langer Weg vor ihm liegt, doch er sei motiviert, fleissig daraufhin zu trainieren.

Die Mehrkampf-Schweizer-Meisterschaft in Landquart war für Nils Grob ein Höhepunkt der laufenden Saison. Ein weiterer steht schon dieses Wochenende in Riehen an, wo die Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaften im Einzelkampf der U16 und U18 stattfinden.