Chiara Scherrer siegt beim 10-Kilometer-Lauf in Payerne

Zweimal ging die 26-jährige Toggenburger Mittelstreckenläuferin in der noch jungen Leichtathletiksaison an den Start. Zweimal verwies sie ihre Konkurrentinnen auf die Plätze. Für die Kurzcross-Schweizermeisterschaften am nächsten Sonntag in Regensdorf ist sie bereit.

Beat Lanzendorfer 28.02.2022, 11.39 Uhr