Chiara Scherrer: Vorbereitung im Süden

Beat Lanzendorfer 17.02.2022, 13.59 Uhr

Chiara Scherrer holt sich die Kraft für die Wettkampfsaison in der Abgeschiedenheit der Toskana. Bild: PD

Inmitten von Weinbergen und Olivenhainen bereitet sich die Bütschwiler Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer in der Toskana auf die diesjährige Leichtathletiksaison vor.

Im Land des «Dolce far niente» hat sie aber alles andere vor, als sich dem süssen Nichtstun hinzugeben. Zwei Ziele stehen in diesem Jahr im Vordergrund, die nur mit hartem Training zu erreichen sind. Es sind dies die Welt- und Europameisterschaften.

Wieder einmal Wettkampfluft schnuppern

Vorerst bestreitet die Bütschwilerin am kommenden Samstag zum dritten Mal den Bremgarter Reusslauf. Nach Platz 3 im Jahre 2018, Rang 2 im Jahr darauf und zwei Absagen wegen der Coronapandemie, startet sie ihre Wettkampfsaison in diesem Jahr erneut im Kanton Aargau.

Dazu sagt sie: «Dieser und zwei weitere Anlässe sind Läufe, um wieder einmal Wettkampfluft zu schnuppern. Sie sind nicht so wichtig, ich schaue sie mehr als Trainingswettkämpfe an.» Trotzdem möchte sie am Samstag nach elf Kilometern die Ziellinie als Erste überqueren.

Bevor Chiara Scherrer in die Toskana reiste, war sie zehn Tage im Trainingslager in Tenero. Bild: PD

Der Fokus liegt für die 3000-Meter-Steeple-Spezialistin im Frühjahr auf der Bahn. «Nachdem ich gut verlaufene Trainingslager hinter mir habe, möchte ich meine Form nun aber zuerst auf der Strasse testen.»

Drei Trainingslager im Süden

Nach Weihnachten verbrachte die 26-Jährige ein zweiwöchiges Trainingslager in Portugal. Danach ging es für eineinhalb Wochen nach Tenero. Ein zehntägiger Aufenthalt in der Toskana endet am Freitag. Ihre Aussage «Ich fühle mich sehr gut» hört sich so an, als wolle sie das in der Vergangenheit Verpasste in diesem Jahr nachholen.

Dazu gehört die Steeple-WM im Juli in Eugene, das im amerikanischen Bundesstaat Oregon liegt. Sie sagt:

Chiara Scherrer, Mittelstreckenläuferin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich möchte mich unbedingt für die WM qualifizieren, auch deshalb, weil es im letzten Jahr mit der Olympiade in Tokyo nicht geklappt hat.»

Wie für die Olympischen Spielen ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaften über ein World-Ranking zu schaffen. Eine direkte Qualifikation ist ebenfalls möglich, wenn man die Zeitlimite von 9.30 Minuten unterbietet. «Darauf arbeite ich hin», sagt die Mittelstreckenläuferin, deren Bestzeit sechs Sekunden über der geforderten Zeit liegt.

Ihr zweites Ziel peilt die Bütschwilerin ebenfalls in den Sommermonaten an. Statt Eugene heisst es München. Die bayerische Metropole ist vom 15. bis 21. August Austragungsort der Leichtathletik-Europameisterschaften. «Dort will ich hin und im Final laufen», sagt sie am Telefon. Und weil die Strecke Bütschwil – München quasi ein Katzensprung ist, wird sie womöglich von einigen Fans begleitet.

Mit diesen Zielen im Hinterkopf weiss Chiara Scherrer, weshalb sie in der Abgeschiedenheit der Weinberge und Olivenhaine ihre Trainingskilometer hinter sich bringt.