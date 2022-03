Chiara Scherrer wird Schweizermeisterin im Kurzcross

Leichtathletik Gut unterwegs: Die Bütschwilerin Chiara Scherrer wird am Sonntag bei ihrem dritten Saisonsieg Schweizermeisterin im Kurzcross Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer kann ihren im Jahre 2019 errungenen Titel verteidigen und kürt sich zum zweiten Mal zur Kurzcross-Schweizermeisterin. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Rennen wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Beat Lanzendorfer 07.03.2022, 10.00 Uhr

Die Bütschwilerin Chiara Scherrer ist weiterhin gut unterwegs und holt sich am Sonntag den SM-Titel im Kurzcross. Bild: PD

Der Bütschwiler Mittelstreckenläuferin Chiara Scherrer läuft es weiterhin ausgezeichnet. Bei ihrem dritten Start in dieser Saison holte sie sich den dritten Sieg.

Nach ihrem Erfolg beim Bremgarter Reusslauf am 19. Februar sowie dem Gewinn des 10-Kilometer-Laufes in Payerne eine Woche darauf, folgte am Sonntag der Schweizermeistertitel im Kurzcross in Regensdorf. Sie war als Titelverteidigerin angetreten und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Der Teamwettbewerb war genauso wichtig

Die 26-jährige Chiara Scherrer ist häufig als Einzelkämpferin unterwegs, den Teamgedanken lässt sie dabei aber keineswegs ausser Acht. Die alte und neue Schweizermeisterin über die Kurzcross-Distanz sagt: «Die Schweizer Meisterschaften im Kurzcross waren nicht so streng wie die vorangegangenen Rennen, weil die Strecke halt auch kürzer war. Der Titel freut mich aber trotzdem sehr. Ich bin aber auch nach Regensdorf gereist, um meine Mannschaft zu unterstützen.»

Das Mitglied der Trainingsgemeinschaft (TG) Hütten, die in Dübendorf beheimatet ist, wollte ihrem Verein in der Teamwertung ebenfalls zum Titel verhelfen, das ist ihr gelungen.

Beim Rennen, das aus drei Runden von jeweils einem Kilometer bestand, ging es ihr auch darum, ihr taktisches Gespür auszuloten.

Chiara Scherrer, Mittelstreckenläuferin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die ersten zwei Runden bin ich eher gemütlich angegangen, auf dem letzten Kilometer habe ich dann aber aufs Tempo gedrückt.»

Ihr Marschplan sei voll aufgegangen auch wenn sie betont, dass die Konkurrenz, obwohl es sich um Titelkämpfe handelte, nicht übermächtig war.

Sieben Läuferinnen der Laufgemeinschaft am Start

Beim Teamwettbewerb ist die TG Hütten am Sonntag mit sieben Läuferinnen an den Start gegangen und belegte in der Endabrechnung die Plätze 1 und 3. Dazu Chiara Scherrer: «Es freut mich, dass ich zu diesem Ergebnis beitragen konnte. Es ist schön, wenn man gesund und schnell ist und der vorgenommene Plan aufgeht.»

Die Crossrennen seien eine gute Abhärtung für die Bahnrennen, deshalb würden solche Rennen im Winter auch Spass machen. Für die Bütschwilerin geht es nun Schlag auf Schlag. Kurzfristig hat sie sich für den Kerzerslauf am 19. März angemeldet. Das Rennen über fünf Kilometer dient ihr als weiterer Formaufbau.

Drei Wochen danach sie einen Zwischenhalt in der bevölkerungsreichsten Stadt der Schweiz, wo sie beim Zürich Marathon am 10. April gedenkt, ihre Standfestigkeit in der Kategorie über 10 Kilometer unter die Lupe zu nehmen. Bevor im Mai dann definitiv die Bahnsaison gestartet wird, absolviert sie noch einmal ein Trainingslager in Tenero.

Resultate der Kurzcross-SM in Regensdorf

Einzelsiegerin Chiara Scherrer benötigte für die drei Kilometer der Kurzcross-SM in Regensdorf 10 Minuten und 43 Sekunden. Der zweitplatzierten Joanne Guyot (F), LC Regensdorf, nahm sie neun Sekunden ab. Eine Sekunde dahinter folgt Celine Kaiser (D), LAC Freiburg.

Den Teamevent gewann Chiara Scherrer (Platz 1) zusammen mit Antje Pfüller (Platz 4) und Hanne Groeber (Platz 6).