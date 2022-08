Viele Fans unterstützen Chiara Scherrer in München.

Leichtathletik-EM Deshalb fühlen sich die europäischen Titelkämpfe in München für die Bütschwilerin Chiara Scherrer wie ein Heimspiel an Vom 15. bis zum 21. August findet in München die Leichtathletik-EM statt. Zum Aufgebot der Schweiz gehört die 26-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer. Bei ihrem Vorlauf am Donnerstagmorgen über 3000 Meter Steeple, sie erreichte als Fünfte problemlos den Final, wurde sie von vielen Anhängern unterstützt. Beat Lanzendorfer 18.08.2022, 17.00 Uhr

Chiara Scherrer (vorne Mitte) mit ihrer Familie und weiteren Fans auf der Tribüne des Olympiastadions. Links hinten mit Schweizer Fahne Fan Walter Baumann. Bild: PD

Die Bütschwilerin Chiara Scherrer erfährt an der Leichtathletik-EM in München viel Unterstützung. Nebst ihren Eltern, ihren zwei Schwestern und weiteren Verwandten sitzen auch viele Bekannte und Freunde im Olympiastadion.

Zum Fantross gehört auch Walter Baumann. Der 72-Jährige lebte während Jahrzehnten in Bern und war dort viele Jahre erfolgreicher Mittelstreckentrainer. Unter anderem war er der erste Trainer von Anita Weiermann.

Der langjährige Speaker der Kreuzegg Classic, für dieses Amt kehrte er jeweils temporär nach Bütschwil zurück, lebt mittlerweile seit einigen Jahren in Bazenheid. Die Fahrt nach München bewältigte er mit dem Zug. Mit dabei ist sein Bütschwiler Kollege Alfons «Föns» Germann.

Immer den Grossbildschirm im Blickfeld

Nach dem Rennen über 3000 Meter Steeple zeigte er sich von der Vorstellung der 26-jährigen Chiara Scherrer begeistert: «Sie hatte alles im Griff und wirkte nach dem Rennen überhaupt nicht müde.» Walter Baumann hatte sogar Gelegenheit, mit Chiara Scherrer zu sprechen.

Dabei hätte sie ihm erklärt, dass sie immer Blickkontakt mit dem Grossbildschirm hatte und deshalb wusste, wie sich der Rennverlauf darstellt. Bei den zwei Vorläufen qualifizierten sich jeweils die ersten fünf für den Finallauf. Weitere fünf kamen via Zeit hinzu.

Baumann zeigt sich zum einen von der Leistung von Chiara Scherrer angetan, ist aber auch von der Schweizer Präsenz im Stadion beeindruckt. «Es sind nicht meine ersten Titelkämpfe, bei denen ich dabei bin, aber was hier los ist, ist phänomenal. Es wimmelt von Schweizer Fahnen, man darf tatsächlich von einem Heimspiel sprechen.»

Noch bis am Montag in München

Für den Final zeigt sich der Bazenheider optimistisch: «Chiara geht es gut und sie macht einen zufriedenen Eindruck, ich bin überzeugt, dass sie am Samstagabend noch zulegen kann.»

Baumann, der seit letztem Sonntag in München weilt, wird noch bis zum Ende der EM in der bayerischen Metropole bleiben und am nächsten Montag ins Toggenburg zurückkehren.