Lehrstellen Lehrlingssuche ist auch für Bürojobs eine Herausforderung – zwei Verantwortliche aus dem Toggenburg erzählen Dass in handwerklich orientierten Berufen auch im ländlichen Raum zunehmend der Nachwuchs fehlt, ist eine Binsenweisheit. Aber wie sieht es bei der Besetzung von Büro-Lehrstellen aus? Diese Zeitung hat nachgefragt. Sascha Erni Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur im Handwerk, auch für Büro-Lehrstellen wird die Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten dünner. Bild: PD

Überall sieht man sie, die Werbeflächen, mit denen verschiedene Handwerksbetriebe nach Lernenden suchen. Ob Elektrikerin oder Logistik-Spezialist, Entsorgungsfachkraft oder Fleischfachleute – um Auszubildende wird heute mit viel Aufwand geworben, ob online in den sozialen Medien oder offline mit dem klassischen Plakat.

Zieht es die jungen Menschen auch im Toggenburg vermehrt in die Büros statt in die Werkhallen? Finden solche Branchen einfacher Lernende als das Handwerk? Diese Zeitung hat bei zwei Unternehmen nachgefragt, die zwar beide Bürojobs anbieten, aber unterschiedlicher kaum sein könnten: einer Wattwiler Werbeagentur und einer der grössten Banken der Region.

Suche nach geeigneten Lernenden schwierig

Tamara Menzi, Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg Bild: PD

Tamara Menzi ist bei der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg in der Führungsunterstützung tätig und für die Lehrlingssuche verantwortlich. Sie sagt: «Leider ist es für die Bank schwierig, Lehrstellen zu besetzen.» Früher seien genügend Bewerbungen eingegangen, sodass man aus vielen Kandidatinnen und Kandidaten aussuchen konnte. Heute sei es nicht mehr selbstverständlich, gute Bewerbungen zu erhalten.

Die Raiffeisenbank bildet jeweils drei Lernende aus. Das bedeutet, dass jedes Jahr eine Person die Lehre abschliessen kann und in der Regel direkt am Standort Wattwil oder Ebnat-Kappel angestellt wird. Eigentlich ein attraktives Angebot. Dennoch sei die Anzahl an Bewerbungen über die Jahre rückläufig, so Menzi.

Dieses Bild zeigt sich auch schweizweit bei KV-Lehrstellen, wie die «Tagesschau» des SRF diese Woche dokumentierte: Zwar seien kaufmännische Lehrstellen nach wie vor am beliebtesten, aber es blieben Jahr für Jahr mehr Plätze unbesetzt.

Es gehen nicht alle an die Uni

Eine Erklärung für diese Entwicklung zu finden, fällt schwer. Tamara Menzi sagt, dass es sicher eine Schnittmenge zwischen denjenigen, die eine Berufslehre verfolgen, und denjenigen, die an die Hochschulen möchten, gebe. «Viele Jugendliche, welche sich für den akademischen Weg entscheiden, wären oft auch potenzielle Lernende für eine Banklehre.»

Jedoch blieb im Kanton St. Gallen gemäss der Fachstelle für Statistik die Quote der Schulabgehenden, die eine weiterführende Schule besuchen, die letzten Jahre relativ konstant bei 8 bis 10 Prozent. Die Übertritte in die Kantonsschulen bewegen sich im langjährigen Schnitt ebenfalls nur mässig, zwischen rund 17 und 20 Prozent der Sekundarschülerinnen und -schüler. Die Berufsbildung hat im Kanton St. Gallen nach wie vor einen hohen Stellenwert.

«Wir mussten uns nicht gross bemühen»

Ganz anders als die Bankfachfrau erlebt Pascal Walther die Lernendensuche. Er arbeitet in der Wattwiler Werbeagentur «2plus». «Ich bin eigentlich das Mädchen für alles», sagt der 26-Jährige. Die Agentur hat vier Mitarbeitende, niemand trägt eine klassische Funktionsbezeichnung. Niemand ausser Simon Walther, Pascals Vater, der offiziell als Inhaber fungiert. Pascal Walther besucht zurzeit den Lehrmeisterkurs.

Die Wattwiler Agentur «2plus», von links: Pascal Walther, Simon Walther (Inhaber), Martina Mullis und Evi Walther. Bild: PD

Denn gerade erst hat die Agentur eine Lehrstelle für eine Grafikerin oder einen Grafiker ausgeschrieben. Und haufenweise Bewerbungen erhalten. «Wir mussten uns nicht gross um Bewerbungen bemühen», erzählt Walther. «Es hat sich wohl herumgesprochen.» Selbst aus dem Engadin sei eine Bewerbung eingegangen. Die Bewerberinnen und Bewerber hätten sie jeweils zum Kaffee eingeladen, damit man sich informell kennen lernen kann.

Förderung ist eine Selbstverständlichkeit

Bei allen Unterschieden in Firmengrösse, Branche und Erfolg bei der Lernendensuche – sowohl Tamara Menzi als auch Pascal Walther sagen, dass die heute oft diskutierten Punkte wie Work-Life-Balance, mehr Ferien oder Homeoffice in Sachen Lehrstellen eine kleine Rolle spielen. Walther sagt im Scherz:

«Die meisten Betriebe bieten das ja an, weil sie sonst niemanden finden.»

In der Agentur stehe stattdessen die persönliche Förderung im Zentrum, damit hätten sie auch um Lernende geworben. «Wenn jemand zum Beispiel gerne fotografiert, dann wird er oder sie bei uns auch individuell unterstützt.»

Die Raiffeisenbank setzt verstärkt aufs Team, hält Menzi fest. Zum Ausbildungsstart gebe es einen Lehrlingsausflug, etwa in einen Escape-Room. «Wir sind im gesamten Team auch sonst sehr aktiv, zum Beispiel jährlich mit einem Schlittel- und Bowlingplausch und anderen Anlässen.» Ausserdem beteilige sich das Unternehmen bei den schulischen Kosten, auch bei Weiterbildungen. Und: Auch Sportlerinnen und Sportler erhalten Freiräume, sagt Menzi. Sie selbst war während ihrer Ausbildung dreifache U23-Weltmeisterin im Armbrustschiessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen