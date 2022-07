Abschlüsse am BWZ Toggenburg in Wattwil

Lehrabschluss Die 270 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT) sind gefragt wie nie zuvor Der Mangel an Facharbeitskräften beschert Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern einen vergleichsweise unproblematischen Einstieg ins Berufsleben. Und dank tiefer Infektionszahlen durfte der Lehrabschluss auch wieder richtig gefeiert werden. 11.07.2022, 10.43 Uhr

Stellvertretend für alle das Foto der besten FaGe-Lernenden aus dem ganzen Kanton St.Gallen. Sie haben mit einem Notendurchschnitt von 5,1 bis 5,7 abgeschlossen. Bild: PD

Es war die Woche der Diplomfeiern am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT). Nach zwei Corona-Jahren durften 270 junge Berufsleute aus sieben verschiedenen gewerblich-industriellen Berufsgruppen ihren Erfolg endlich wieder gebührend feiern.

Sie hatten dazu 1'170 Gäste in die festlich geschmückte Turnhalle ihrer Berufsfachschule eingeladen. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter, Lehrpersonen, Eltern, Verwandte und Freunde schufen einen würdigen, unvergesslichen Rahmen.

Die grössten «Unruhestifter»

Rektor Matthias Unseld nannte in seiner Ansprache die grössten «Unruhestifter» im aktuellen Umfeld der Berufsbildung. Da ist einmal die zunehmende Digitalisierung, die durch die Corona-Pandemie mit Lockdown und Fernunterricht deutlich beschleunigt wurde.

Daneben steigt der Druck aus Wirtschaft und Industrie, die Maturitätsquote zu erhöhen, was vielleicht Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden, KV-Lernenden und generell IT-affinen Berufen zugutekommt, sich aber schwierig für gewerblich-industrielle Basisberufe gestaltet, die vornehmlich körperlich und mit den Händen arbeiten.

Man solle sich selbst treu bleiben, meinte Unseld, sich regelmässig reflektieren, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst werden und sich bietende Chancen für Weiterbildungen nutzen. So sollte der Mensch auch in Zukunft Vorrang vor der Maschine haben.

Dreiviertel der Schule Abgehenden machen eine Lehre

Die Durchfallquote in den einzelnen Berufsgruppen schwankte zwischen Null Prozent bei den Coiffeuren und Fachangestellten Gesundheit und fast 20 Prozent bei Gastrolernenden oder den Zimmerleuten, wo von 46 Prüflingen leider 9 die gesteckten Anforderungen nicht erfüllen konnten.

Fairerweise muss auf die ganz spezielle Situation in den Gastrobetrieben hingewiesen werden, denn diese waren während der letzten zwei Jahre weitgehend geschlossen, so dass die Lernenden ihren Berufsalltag kaum hatten trainieren können. Bei den Besten gab es einzelne, die mit Noten um 5.5 brillierten, während die Spanne von 5.0 bis 5.5 dieses Jahr deutlich spärlicher vertreten war als in früheren Jahren.

Mittlerweile ist bekannt, dass sich für das Schuljahr 2022/2023 im Kanton St.Gallen 73 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger für eine Berufsbildung entschieden haben. Eine markante Erhöhung der Maturitätsquote wird also noch eine Weile auf sich warten lassen. (pd)