«Lediglich die Kuhschwänze direkt vor dem zugeteilten Sektor wären zu sehen» - Viehschau in Nesslau findet nicht statt Nach Wattwil und Oberbüren gibt nun auch Nesslau die Absage der traditionellen Viehschau bekannt. Gemeindepräsident Kilian Looser bedauert den Entscheid und erklärt, wie es dazu gekommen ist. Janine Bollhalder 05.09.2020, 05.00 Uhr

Die Auflagen zum Schutz vor Infektionen mit Covid-19 machen es unmöglich die Viehschau in Nesslau so umzusetzen, dass es ein geselliger Anlass ist. Hansruedi Rohrer

Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau Sabine Camedda

Am 7. Oktober hätten sich in der Gemeinde Nesslau rund 40 Landwirte, ihre Helfer und etwa 1200 Tiere für die traditionelle Viehschau eingefunden. Es ist traditionell die grösste Viehschau der Schweiz. In diesem Jahr findet sie aber nicht statt: «Die notwendigen Schutzauflagen machen es unmöglich, die Veranstaltung so umzusetzen, dass es ein geselliger Schauanlass ist», sagt Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau.